Napływ migrantów do Wielkiej Brytanii największy od II wojny światowej

W 2022 roku migracja netto do Wielkiej Brytanii (różnica między imigracją a emigracją) wyniosła 606 tysięcy - wynika z oficjalnych, brytyjskich statystyk. To najwyższy po II wojnie światowej wskaźnik migracji netto na Wyspach, pomimo obietnicy wyborczej Partii Konserwatywnej z 2019 roku dotyczącej ograniczenia napływu imigrantów do kraju.