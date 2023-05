Biały łoś w Puszczy Kampinoskiej. To sensacja przyrodnicza

Jacek Wąsiński z Leśnego Pogotowia w Mikołowie poinformował na swoim profilu na Facebooku o niezwykłym znalezisku. W okolicach Sochaczewa rolnicy dostrzegli na polu małego, niezwykle rzadkiego łosia białego. Wezwali oni leśników, by udzielili zwierzęciu pomocy.

PAP/Zbigniew Meissner

Gdy przybyli na miejsce, zobaczyli samicę łosia z dwoma młodymi osobnikami. Jeden był znacznie jaśniejszy od drugiego. By nie zakłócać spokoju zwierząt, leśnicy postanowili szybko się oddalić. Spotkanie nie dawało im jednak spokoju – następnego dnia postanowili więc wrócić w to samo miejsce, by sprawdzić, czy zwierzęta się oddaliły. Na miejscu zastali porzuconego przez matkę młodego łosia. „Karolcia” – bo tak został nazwany znaleziony osobnik – ma około dwóch tygodni. Gdy zwierzę trafiło pod opiekę Leśnego Pogotowia, było w złym stanie – jego pępowina nie była jeszcze w pełni zaschnięta.

Mimo nietypowego ubarwienia biały łoś znaleziony w okolicach Sochaczewa, nie jest albinosem, lecz – jak zaznaczają specjaliści – przedstawia formę leucystyczną. Oznacza to tyle, że zwierzę częściowo straciło barwę na różnych częściach ciała, z wyjątkiem oczu.