Stanowczo żądamy natychmiastowego uwolnienia Andrzeja Poczobuta skazanego na osiem lat kolonii karnej przez sąd w Grodnie za „działanie na szkodę państwa” i „wzniecanie nienawiści”. Zamiast czekać na rozprawę apelacyjną nasz kolega, białoruski dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, powinien natychmiast wyjść z więzienia, tak jak powinno być natychmiast uwolnionych ponad 30 innych dziennikarek i dziennikarzy, więzionych przez władze białoruskie tylko za to, że rzetelnie wykonywali swój zawód.

W Białorusi nie mija miesiąc, żeby dziennikarz czy dziennikarka nie był zatrzymany lub żeby sąd białoruski nie skazał kogoś za absurdalne „przestępstwo”. Naprawdę chodzi o to, żeby spacyfikować nasze koleżanki i kolegów, i wziąć na nich odwet za to, że sumiennie wykonywali swój zawód i bronili podstawowych praw obywatelskich w swoim kraju.

Platforma na rzecz Bezpieczeństwa Dziennikarzy Rady Europy od 2023 roku zaczęła publikować nazwiska represjonowanych: https://fom.coe.int/en/alerte a niebawem opublikowany zostanie jej roczny raport, w którym znajdą się dane na temat represji przeciw naszym koleżankom i kolegom w Białorusi. Najwięcej informacji na temat białoruskich więźniów politycznych jest na stronie Viasny - https://prisoners.spring96.org/en . Tu też można znaleźć instruktaż pisania listów do więźniów w białoruskich więzieniach. Dzięki Białoruskiemu Związkowi Dziennikarzy (BAJ) wiemy, gdzie przetrzymywani są dziennikarze i dziennikarki. Znamy adresy aresztów i więzień: https://baj.by/be/content/kollegi-v-tyurmah-napishite-im-pismo-podderzhki-aktualnye-adresa .

Oto niektórzy z uwięzionych: pod koniec września 2022 r. Ksenia Lutskina została skazana na 8 lat więzienia za próbę przejęcia władzy. To była dziennikarka Belteleradio, a później współpracowniczka Svjatlany Tsikhanowskiej Drugiego stycznia 2023 r. Dzmitryi Luksha, dawny pracownik Belteleradio, a później freelancer współpracujący ze stacją Kazakh 24, został skazany na cztery lata więzienia za organizowanie protestów. Trzymany jest w Mohylewie, w więzieniu numer 4 przy ulicy Krupskaya 99A. Szóstego stycznia Larysa Shchyrakova, dawna współpracowniczka Telewizji Belsat, została aresztowana w jej rodzinnym Homlu i jest trzymana w areszcie więziennym numer 3 przy ulicy Kniznayej w Homlu. Dwudziestego stycznia Pavel Podobed, operator filmowy, został zatrzymany w Mińsku, a jego mieszkanie przeszukane. Jest przetrzymany w areszcie numer 1 przy ulicy Volodarskiej w Mińsku.

W styczniu 2023 r. uwolniono już garstkę więźniów politycznych. Wierzymy, że i następni wyjdą z więzień. Jednak zanim to się stanie musimy dać sygnał, że o nich wiemy i pamiętamy. Dlatego piszmy do nich listy i kartki! Po polsku, po angielsku, po białorusku – jak kto może.

Nie wolno nam o nich zapomnieć! Nie wolno dawać sygnału władzom Białorusi, że o nich zapomnieliśmy! Nawet jeżeli nasze listy i kartki nie trafią do naszych kolegów i koleżanek, to dotrą do władz więziennych, do ich strażników.

Niech wiedzą, że ktoś czuwa nad ich ofiarami, że spisane będą czyny i rozmowy.

Towarzystwo Dziennikarskie, Warszawa, 15 lutego 2023 r.