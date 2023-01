Teddy to najmłodszy brytyjski członek MENSA. Czyta i uczy się mandaryńskiego

Czteroletni obecnie Theodore „Teddy” Hobbs jest najmłodszym członkiem brytyjskiego oddziału MENSY – międzynarodowego stowarzyszenia ludzi o wysokim ilorazie inteligencji. Potrafi już samodzielnie czytać i liczyć do stu w sześciu językach. Nie interesują go za to gry i inne aktywności, które przyciągają jego rówieśników.