Grupa poinformowała, że kontaktowała się z londyńską policją w sprawie planów zorganizowania pokojowej demonstracji na Parliament Square, nad którym góruje Opactwo Westminsterskie, gdzie koronowani są brytyjscy monarchowie.

- Koronacja jest świętem dziedzicznej władzy i przywilejów, nie ma na nią miejsca w nowoczesnym społeczeństwie – powiedział Graham Smith, szef Republiki.

Smith dodał, że ten "bezsensowny spektakl teatralny", który kosztuje kraj miliony funtów, jest policzkiem dla milionów ludzi zmagających się z radykalnym wzrostem kosztów utrzymania.

Pałac Buckingham powiedział w sobotę, że koronacja zostanie uczczona procesjami, koncertem w zamku Windsor, ulicznymi imprezami i pokazami świetlnymi.

74-letni Karol został królem we wrześniu po śmierci jego matki, królowej Elżbiety. Koronacja odbędzie się 6 maja.

Ostatnie badania opinii publicznej wskazują, że liczba Brytyjczyków wyrażających dumę z monarchii spadła z 55 procent we wrześniu do 43 procent w styczniu. Według sondaży u jednego na pięciu Brytyjczyków monarchia powoduje zażenowanie,, co stanowi wzrost z 15 procent we wrześniu.

Zdaniem komentatorów te dane wskazują, że słuszne były obawy o reputację rodziny królewskiej po publikacji książki księcia Harry'ego.