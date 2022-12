W 2022 roku w Indiach odnotowano osiem razy więcej fal upałów niż przed rokiem, zanotowano też 111 razy więcej uderzeń piorunów, które w całym roku zabiły 907 osób - wynika z raportu przedstawionego parlamentowi przez Ministerstwo Nauki o Ziemi. Liczba burz w Indiach zwiększyła się pięciokrotnie.



W wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych do listopada w Indiach zginęły 2 183 osoby - najwięcej od 2019 roku, gdy liczba ofiar ekstremalnych zjawisk pogodowych w Indiach wyniosła 3 017.

Za 78 proc. zgonów spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w 2022 roku odpowiadają burze i powodzie oraz gwałtowne opady deszczu - wynika z danych przekazanych przez indyjskie Ministerstwo.



Rząd już w sierpniu ostrzegał, że w związku ze wzrostem temperatury w porze monsunowej w Indiach, kraj może doświadczać w przyszłości częstszych fal upałów.

250 tys. Tyle zgonów nadliczbowych rocznie mogą wywoływać zmiany klimatu między 2030 a 2050 rokiem

Indie są trzecim największym emitentem dwutlenku węgla na świecie, jednak ich emisja CO2 per capita jest znacznie mniejsza niż w wielu rozwiniętych krajach świata - odnotowuje agencja Reutera.



Marzec tego roku był w Indiach najgorętszym marcem od ponad wieku. Temperatury były też bardzo wysokie w kwietniu i w maju, co ma być głównie skutkiem zmian klimatycznych.



WHO szacuje, że od 1998 do 2017 roku na całym świecie z powodu fal upałów zmarło ponad 166 tys. osób. Między 2030-2050 zmiany klimatyczne - jak ocenia WHO - mogą odpowiadać nawet za 250 tys. zgonów nadliczbowych rocznie, spowodowanych niedożywieniem, malarią i upałami.