Uzasadnione jest stanowisko dopuszczające złożenie w różnym czasie oświadczeń woli przez uprawnionych do łącznej reprezentacji spółki jawnej. Jeżeli nie ma wątpliwości co do treści takich oświadczeń, to okoliczność, iż między poszczególnymi oświadczeniami zachodzi większy odstęp czasu, nie może automatycznie pozbawiać skuteczności dokonanej przez spółkę czynności prawnej.