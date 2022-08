- Gdyby się okazało, że to nie jest zrzut toksyny z fabryki, tylko że to jest po prostu efekt zmian klimatu, to ja bym się bał tego jeszcze bardziej - powiedział w rozmowie z TVN24 Jacek Piskozub, fizyk morza z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauki. Ekspert odniósł się w ten sposób do katastrofy ekologicznej na Odrze.