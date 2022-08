Z Odry wyławianych jest coraz więcej śniętych i martwych ryb. Sprawa została skierowana do prokuratury, a do mieszkańców i turystów zwrócono się z apelem, by nie wchodzili do rzeki.

Z Odry wyławianych jest coraz więcej śniętych i martwych ryb. Sprawa została skierowana do prokuratury, a do mieszkańców i turystów zwrócono się z apelem, by nie wchodzili do rzeki.

Pierwsze sygnały o martwych rybach w rzece Odra dotarły do pracowników Wód Polskich 26 i 27 lipca. Niecodzienną sytuację zaobserwowano w rejonie śluzy w Oławie.

W czwartek prokuratura wszczęła w tej sprawie dochodzenie. Na miejsce premier wysłał wiceministra infrastruktury Grzegorza Witkowskiego oraz Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacę.

Jak informuje Onet.pl, służby ochrony środowiska przypuszczają, że za skażenie Odry mogą odpowiadać zakłady przemysłowe. W związku z tym podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontroli.

- Sprawdzamy też, czy ktoś nie wypuścił ścieków nielegalnie - przekazał portalowi jeden z urzędników zaangażowanych w kontrole.

WIOŚ we Wrocławiu podaje, że zanieczyszczenie wody jak i śnięte ryby w Odrze występowały od jazu Lipki, co wskazuje, że źródła zanieczyszczenia należy identyfikować na wcześniejszych odcinkach Odry przed granicą województwa dolnośląskiego.

- Zwiększona liczba śniętych ryb wystąpiła (zgodnie z informacjami) na kanale Odry w m. Oława. Przepływ wody w tym kanale jest w znacznym stopniu ograniczony (praktycznie woda stojąca) ze względu na funkcjonowanie śluzy, jest to kanał żeglugowy – informuje WIOŚ Wrocław.