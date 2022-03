Szef MSZ: Uchodźcy z Ukrainy sami zdecydują czy wyjadą z Polski do innych państw

- W Polsce stoimy na gruncie zasady, że wszelka relokacja musi mieć charakter dobrowolny i to po obydwu stronach - powiedział szef MSZ Zbigniew Rau, odnosząc się do ewentualnej relokacji przebywających w naszym kraju uchodźców z Ukrainy do innych państw. - Chcę zapewnić, że żaden ukraiński uchodźca nie zostanie pozostawiony samemu sobie w Polsce - zadeklarował.