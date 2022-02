Wprowadzony w życie 1 stycznia 2022 roku "Polski Ład" to największa w historii III RP reforma systemu podatkowego. Jej elementem są - z jednej strony - podwyższenie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 tysięcy złotych i podniesienie drugiego progu podatkowego do poziomu 120 tys. złotych. oraz zwolnienie z podatku dochodowego emerytur do wysokości 2,5 tys. zł; z drugiej - podniesienie składki zdrowotnej do poziomu 9 proc. (również dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) i zlikwidowanie możliwości odpisywania składki zdrowotnej od podatku dochodowego.

Rząd deklaruje, że zmiany wprowadzone w ramach "Polskiego Ładu" będą korzystne dla 18 mln podatników, a korzystne lub neutralne - dla 23 mln czyli 90 proc. podatników.

Pierwsze tygodnie funkcjonowania "Polskiego Ładu" ujawniły jednak pierwsze niedociągnięcia reformy - na początku stycznia wielu nauczycieli i policjantów, którzy otrzymują wynagrodzenie "z góry", w styczniu otrzymało niższe pensje. W lutym niższe pensje nadal otrzymywali niektórzy nauczyciele pracujący w kilku szkołach. Ponadto wciąż niejasne jest, która z form opodatkowania jest najkorzystniejsza dla przedsiębiorców. Pojawiają się też wątpliwości co do tego, czy z tzw. ulgi dla klasy średniej powinny korzystać osoby, które znajdują się blisko granicy dochodów, powyżej której ulga ta nie przysługuje (dochody w wysokości 12,8 tys. zł brutto miesięcznie).

W związku z problemami przy wdrażaniu "Polskiego Ładu" do dymisji podał się minister finansów, Tadeusz Kościński, którego tymczasowo zastąpił premier Mateusz Morawiecki. Morawiecki - już jako szef resortu finansów - odwołał wiceministra finansów Jana Sarnowskiego.

Pod koniec stycznia nowym wiceministrem finansów został Artur Soboń, którego zadaniem jest wsparcie wdrażania "Polskiego Ładu".

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - wobec problemów związanych z wdrożeniem "Polskiego Ładu", rząd powinien zawiesić tę reformę systemu podatkowego?

Na tak zadane pytanie "Tak" odpowiedziało 53 proc. respondentów.

Odpowiedzi "Nie" udzieliło 18,5 proc. ankietowanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 28,5 proc. respondentów.

- Częściej za zawieszeniem reformy opowiadają się osoby młode: 56% osób do 24 lat i 59% do 34 lat, z wykształceniem średnim (51%) bądź wyższym (59%), mieszkańcy miast o wielkości 100 tys. i więcej mieszkańców (od 57 do 63%). Najwięcej przeciwników zawieszenia Polskiego Ładu jest wśród osób z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (29%), wśród mieszkańców miast 200-499 tys. – 25% oraz zbliżony odsetek wśród osób o dochodach 3-5 tys. zł miesięcznie netto - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.



Metodologia badania: Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 8.02-9.02.2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.