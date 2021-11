Mundurowi z krasnobrodzkiego komisariatu zauważyli w sklepie mężczyznę, który nie miał zakrytego nosa i ust. Policjanci wylegitymowali klienta.

Reklama

- Okazało, mężczyzna ma do odsiadki ponad 10 miesięcy – mówi starszy aspirant Dorota Krukowska – Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

41-latek był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim. Ma do odbycia zastępczą karę aresztu za przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacji.

Czytaj więcej Zdrowie Jest stanowisko zespołu ds. Covid-19 przy prezesie PAN w sprawie wariantu Omikron „To co budzi niepokój w przypadku wariantu B.1.1.529 Omikron, to fakt, że w Republice Południowej Afryki w czasie zaledwie kilku dni stał się on wariantem większościowym, zastępując wcześniejszy wariant Delta” - podkreśla w wydanym stanowisku zespół ds. Covid-19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk.

Poszukiwany najpierw trafił do policyjnego aresztu, skąd przewieziono go do zakładu karnego, gdzie spędzi ponad 10 miesięcy. Został również ukarany mandatem za wykroczenie niestosowania się do nakazu zasłaniania ust i nosa.

Reklama

Zasłanianie ust i nosa obowiązuje w zamkniętych przestrzeniach użyteczności publicznej, w sklepach, transporcie publicznym, na przystanku oraz podczas obsługi interesantów i klientów. Za ich brak można zostać ukaranym mandatem w wysokości 500 zł.