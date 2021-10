Grupa zadaniowa ds. koronawirusa poinformowała we wtorek o 1015 kolejnych zgonach związanych z zakażeniem koronawirusem. Jest to najwyższy dobowy wynik od początku epidemii. Odnotowano również 33 740 zakażeń, co jest wynikiem bliskim rekordu. Ten padł we wtorek i wynosił ponad 34 tysiące zakażeń.

Wicepremier Tatiana Golikowa zaproponowała, aby od 30 października do 7 listopada były dniami wolnymi od pracy w celu walki z rosnącą liczbą zakażeń. Władze decydowały się na podobne kroki w poprzednich falach pandemii, Zakłady pracy zamknięto na niemal miesiąc, gdy po raz pierwszy uderzyła ona w marcu ubiegłego roku.

Przemawiając na posiedzeniu rządu, Golikowa powiedziała, że Rosjanie powinni być zmuszeni do przedstawiania kodów QR na swoich telefonach komórkowych, aby pokazać, że zostali zaszczepieni lub wyleczeni z COVID-19. Miałoby to im zapewnić dostęp do niektórych wydarzeń publicznych lub miejsc.

Kreml jednocześnie ponownie zaapelował do obywateli, by się zaszczepili. - Istnieje tradycja obwiniania państwa za wszystko. Oczywiście, państwo czuje i zna swoją część odpowiedzialności - mówił rzecznik Dmitrij Pieskow. Przyznał jednocześnie, że można było zrobić więcej, aby wyjaśnić społeczeństwu znaczenie szczepień.

- Potrzebna jest bardziej odpowiedzialna postawa wszystkich obywateli naszego kraju. Teraz każdy z nas musi wykazać się odpowiedzialnością (...) i zaszczepić się - przekonywał.

W wielu regionach Rosji planowane jest, aby kawiarnie, muzea i inne miejsca publiczne były otwarte tylko dla tych, którzy niedawno wyleczyli się z COVID-19, mają dowód zaszczepienia rosyjską szczepionką lub negatywny test na obecność koronawirusa.

W obwodzie orłowskim, około 325 km na południe od Moskwy, zabrakło łóżek szpitalnych - podała agencja informacyjna RIA, cytując gubernatora Andrieja Kliczkowa.

Rosyjskie Ministerstwo Zdrowia zaapelowało w ubiegłym tygodniu do emerytowanych, zaszczepionych medyków o powrót do szpitali, aby pomogli w walce z jesienną falą.