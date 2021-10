LinkedIn był ostatnią dużą amerykańską siecią społecznościową działającą w Chinach, gdzie obowiązują jedne z najsurowszych zasad cenzury.

Reklama

Platformy społecznościowe i strony internetowe takie jak Twitter i Facebook zostały zablokowane na ponad dekadę, podczas gdy Google zdecydował się zamknąć działalność w 2010 roku.

Microsoft ogłosił w czwartek, że wyłączy LinkedIn ze względu na "coraz trudniejsze środowisko operacyjne i większe wymagania dotyczące zgodności w Chinach." Zamiast tego, zostanie uruchomiona witryna wyszukiwania pracy w Chinach. Będzie pozbawiona funkcji społecznościowej.

Czytaj więcej Dyplomacja Tajwan zapewnia, że nie rozpocznie wojny z Chinami Minister obrony Tajwanu, Chiu Kuo-cheng, na forum parlamentu wyspy zapewniał, że jego kraj nie rozpocznie wojny z Chinami.

W marcu chiński organ regulacji internetu poinformował, ze LinkedIn musi lepiej moderować treści. Na wprowadzenie zmian Microsoft otrzymał 30 dni.

Reklama

LinkedIn wystartował w Chinach w 2014 roku z ograniczonymi funkcjami zaprojektowanymi w celu przestrzegania bardziej rygorystycznych przepisów internetowych w tym kraju. Nowa strona, o nazwie InJobs, nie będzie zawierała kanału społecznościowego ani nie pozwoli użytkownikom na udostępnianie postów lub artykułów.

Dane z firmy badawczej Statista sugerują, że Chiny są trzecim co do wielkości rynkiem LinkedIn. W lipcu dyrektor generalny Microsoftu Satya Nadella powiedział, że LinkedIn przyczynia się do około 10 miliardów dolarów rocznego przychodu. Microsoft nabył LinkedIn w 2016 roku za 26,2 miliarda dolarów.