Kinga Pasternak, podinspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu podkreśla, że powiat ma zawartą umowę na organizację przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej, aby tam móc ustalić przyczynę zgonu. Do zawarcia takiej umowy powiaty są zobowiązane na mocy art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Zgodnie z tym artykułem, jeśli na obszarze powiatu nie ma zakładu medycyny sądowej, zwłoki mają być przetransportowane do najbliższego szpitala mającego prosektorium. Tam należy ustalić przyczynę zgonu.

Lekarze nie chcą stwierdzać zgonów w nocy

Przy tworzeniu wspomnianego projektu nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (nr UD278) swoimi uwagami dzieliło się wiele grup społecznych i ekspertów. W projekcie skupiono się na doprecyzowaniu, że w przypadku zgonu w karetce zwłoki miałyby być transportowane tym samym ambulansem do zakładu medycyny sądowej uczelni medycznej albo do prosektorium szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. Poza tym w projekcie skupiono się także na wprowadzeniu instytucji koronera stwierdzającego zgon.

Krzysztof Czajkowski, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Koninie podkreśla, że stwierdzanie zgonu w godzinach wieczornych, nocnych oraz w weekendy jest szczególnie problematyczne. Z racji, że nie ma koronerów, w takich porach to policjanci szukają lekarza, który stwierdzi zgon. Znalezienie jest trudne, ponieważ lekarze nie chcą w tym czasie wyjeżdżać do stwierdzania zgonu. Gdy ostatecznie znajdzie się lekarz, który stwierdzi zgon, to rodzina nie może zapłacić za wydanie karty zgonu. Wtedy to powiat pokrywa takie koszty.

Powiaty przyznają, że czekają na odpowiednie regulacje, bo w dni wolne lekarze nie chcą wyjeżdżać do stwierdzenia zgonu.