W dzisiejszym wyroku unijny Trybunał przypomniał ważną zasadę obowiązującą sądy państw członkowskich UE: decyzja o odmowie wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym musi zawierać konkretne powody, dla których uznano, że wystąpił jeden z wyjątków, które usprawiedliwiają odstapienie od wystąpienia z odesłaniem prejudycjalnym. Nawet w sytuacji, w której taki sąd może oddalić skargę w drodze orzeczenia zawierającego skrócone uzasadnienie.

Obywatel Maroka chciał mieć dokument ważny w całej Unii

Sprawa, która stanowiła podstawę do wydania wyroku przez Trybunał, dotyczyła obywatela Maroka, który złożył wniosek o wydanie dokumentu pobytowego ważnego na całym terytorium Unii Europejskiej. Jego małżonka i dzieci posiadają obywatelstwo niderlandzkie i mieszkają w Holandii, a sam obywatel marokański posiadał już zezwolenie na pobyt w Hiszpanii. Wniosek został odrzucony przez niderlandzki organ administracyjny.

Obywatel Maroka zaskarżył urzędniczą decyzję do sądu w Hadze, który również oddalił jego roszczenie. Od tego orzeczenia sądu pierwszej instancji Marokańczyk wniósł apelację do Niderlandzkiej Rady Stanu, która jest konstytucyjnym organem doradczym rządu oraz najwyższym sądem administracyjnym w Holandii. W piśmie wyraził wątpliwość co do zgodności niderlandzkiego prawa z prawem UE.

Rada Stanu stwierdziła, że wykładnia prawa Unii w tej sprawie wynika jasno z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału, więc nie było potrzeby wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym. Zamiast tego chciała ograniczyć się do skróconego uzasadnienia swojego orzeczenia. Możliwość taką przewiduje ustawa o cudzoziemcach obowiązująca w Holandii. Postanowiła jednak zapytać TSUE, czy powinna szczegółowo uzasadnić powody, dla których uważa, że nie ma obowiązku wystąpić z odesłaniem prejudycjalnym.

TSUE: najwyższy sąd powinien szczegółowo uzasadnić swoją decyzję

Trybunał Sprawiedliwości przypomniał w odpowiedzi, że sądy krajowe, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, nie mają obowiązku wystąpić z odesłaniem prejudycjalnym w trzech wyjątkowych sytuacjach: