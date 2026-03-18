Polskie przysłowia potrafią nas mocno zniechęcić do opuszczania domowych pieleszy. Przecież „wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”. Wiadomo, że trawa jest bardziej zielona u sąsiada, bo przecież nie ma to jak w domu.

Mimo wszystko staram się nie ulegać tendencji pozostawania na miejscu i bardzo sobie cenię uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i seminariach. Nie tylko dlatego, żeby – jak w ostatnich latach – opowiadać polską historię „reformy sądownictwa”, ale przede wszystkim po to, żeby posłuchać, jak jest gdzie indziej. Wyjazdy są też dobrą okazją do zaktualizowania swojej wiedzy czy też skonfrontowania dotychczasowych przekonań i przyzwyczajeń.

W lutym miałem okazję uczestniczyć w konferencji o wyzwaniach dla sędziowskiej niezawisłości, w oparciu o opublikowane w 2024 r. „Standardy niezawisłości sędziowskiej z Mount Scopus”.

Czy politykom sądownictwo przeszkadza?

Zacznijmy od początku, czyli od samego zbioru zasad, póki co dostępnego w internecie w oryginalnej, angielskiej wersji. Przygotowany został przez Instytut Prawa Europejskiego (ELI) z siedzibą w Wiedniu, przez wieloosobowy zespół, w którym znajdziemy między innymi profesorów Shimona Shetreeta, Sophie Turenne i Fryderyka Zolla.