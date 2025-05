Klientów karnych osadzonych w areszcie poza Warszawą staram się zawsze odwiedzać, korzystając z transportu koleją. Robię tak zresztą od lat. Rozwiązanie to jest szybkie, sprawne i co dla niektórych równie ważne, rzekomo ekologiczne. Ponieważ kolejki adwokatów do aresztowanych bywają jednak długie jak najdłuższe wakacyjne składy wagonów PKP, praktyka uczy, że najlepiej być w areszcie na widzeniu adwokackim z samego rana. Wtedy ryzyko niewpuszczenia jest najmniejsze.