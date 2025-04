Izabela Konopacka: Kobiety w centrum zmiany

Twoje życie może nie zawsze będzie wygodne, a ty może nie zawsze będziesz w stanie rozwiązać wszystkie światowe problemy, ale nigdy nie lekceważ wpływu, jaki możesz mieć na to, co dzieje się dookoła” – słowa Michelle Obamy towarzyszyły uczestniczkom Women Leaders in Law Business and Public Sector Summit, który odbył się 20–21 marca 2025 r. w Barcelonie. Spotkały się tu kobiety z całej Europy: prawniczki, sędzie, parlamentarzystki, liderki sektora publicznego i prywatnego, by rozmawiać o tym, jak realnie zmieniać świat.