Michał Bieniak: Uwalnianie więźnia korporacyjnego

Strony postępowania

Kodeks spółek handlowych wprost określa podmiot uprawniony do wytoczenia powództwa. Jest nim każdy akcjonariusz. W praktyce myśl tę trzeba jednak rozwinąć. Musi to być akcjonariusz ustępujący. Wynika to już z samej natury instytucji, która służy jego ochronie. Jednocześnie nie może to być akcjonariusz jedyny, już chociażby z tego powodu, że jego ustąpienie doprowadziłoby do powstania spółki bez akcjonariusza.

Kodeks spółek handlowych określa też wprost krąg podmiotów legitymowanych biernie (art. 30050 § 2). Są nimi: spółka oraz wszyscy akcjonariusze. Jest to przypadek współuczestnictwa koniecznego.

Postępowanie

Postępowanie o ustąpienie akcjonariusza toczy się w trybie procesowym, a spór jest sporem ze stosunku spółki, w związku z czym będzie rozpoznawany w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych.

Niestety ustawodawca bardzo nieprecyzyjnie określił skutki wydanego wyroku. Pomimo niewielu wypowiedzi na ten temat już można wskazać na istnienie co najmniej dwóch koncepcji. Zgodnie z pierwszą, skutek w postaci ustąpienia akcjonariusza wymaga dokonania odrębnej czynności prawnej przenoszącej prawa do akcji (P. Zdanikowski, Resignation of a shareholder of a simple joint-stock company, Studia Prawnicze KUL 2020, nr 4, s. 169–171).

Zgodnie z drugą wyrok (z chwilą jego uprawomocnienia) skutkuje przeniesieniem akcji na spółkę, a następnie spółka zobowiązana jest przenieść akcje na rzecz akcjonariuszy, już na podstawie odrębnej czynności prawnej. Wynika to z faktu, iż spółka dokonuje wykupu na rachunek akcjonariuszy (R. Poprawski, Ustąpienie akcjonariusza z prostej spółki akcyjnej, Przegląd Prawa Handlowego 2022, nr 5, s. 25–27).

Ta druga interpretacja wydaje się znacznie lepiej uzasadniona. Dodam jedynie, że w mojej ocenie wyrok ma charakter konstytutywny, powodując jednocześnie przeniesienie akcji ustępującego akcjonariusza na spółkę zobowiązanie spółki do zapłaty ceny wykupu, za które solidarnie odpowiedzialna jest spółka i akcjonariusz. To zobowiązanie jest wykonalne w drodze egzekucji.