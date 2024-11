– Wprawdzie mamy bardzo dużo znaków zapytania, w tym pytań o koniunkturę za granicą, ale październikowe dane dotyczące ofert pracy wskazują, że przedsiębiorcy widzą światełko w tunelu i szanse na wzrost w przyszłym roku – twierdzi Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton, komentując w rozmowie z „Rzeczpospolitą” najnowszy raport o rynku ogłoszeń rekrutacyjnych w październiku br.

„Rzeczpospolita” jako pierwsza opisuje wyniki raportu Grant Thornton, który na podstawie analiz firmy Element analizuje sytuację na 50 największych portalach pracy w Polsce. W ubiegłym miesiącu opublikowano prawie 286,2 tys. ogłoszeń. To niemal o 30 tys. (12 proc.) więcej niż w październiku 2023 r., chociaż o 2 tys. mniej niż miesiąc wcześniej. I nadal znacząco poniżej październikowej rekrutacji w latach 2021 i 2022, co oznacza, że nie wróciliśmy do popytu na pracę sprzed okresu spowolnienia w gospodarce.

Słabsze sezonowe rekrutacje

– Wprawdzie sytuacja pracowników na rynku pracy ustabilizowała się, ale nadal jest przestrzeń do dalszej poprawy – zaznaczają autorzy raportu. Nie tylko oni oceniają, że lekki spadek liczby ofert w porównaniu z wrześniem (który jednak nie przełamał wzrostowego trendu) nie powinien niepokoić. – Październik to czas, w którym większość firm skupia się już na zamknięciu roku – przypomina Justyna Hojarczyk, dyrektor sprzedaży w Adecco Poland. Zwraca uwagę, że w czwartym kwartale firmy podejmują decyzje dotyczące strategii i kierunku działań na następny rok, stąd widoczna w wielu sektorach stabilizacja działań rekrutacyjnych.

Tę stabilizację widać też w udostępnionej „Rzeczpospolitej” analizie Adecco Group, która obok portali pracy obejmuje także media społecznościowe. Według niej w polskim internecie opublikowano w zeszłym miesiącu prawie 290 tys. ofert zatrudnienia, o 1,6 tys. mniej niż miesiąc wcześniej. Wpłynął na to sezonowy spadek popytu na pracowników w budownictwie i lekkie osłabienie rekrutacji w IT, chociaż i tak wybór ofert był tam większy niż rok wcześniej. W pozostałych branżach z największą liczbą ogłoszeń o pracy, w tym zwłaszcza w handlu detalicznym, w produkcji czy w logistyce – październik był nieco lepszy od września, co ma tam związek z sezonowym ożywieniem.