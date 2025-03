Materiał Partnera: EURO STYL

Na wyciągnięcie ręki mamy tu szeroką paletę miejskich możliwości: różnorodne usługi, doskonałe restauracje, dostęp do edukacji, styczność z kulturą i sztuką. Dodatkowo bliskość atrakcji miejskich oraz doskonała komunikacja z innymi częściami Trójmiasta czynią to miejsce idealnym do życia dla osób kochających śródmiejskie klimaty. Doki są też istotnym punktem na mapie dynamicznie rozwijającej się i zyskującej na popularności portowej dzielnicy Gdańska nazywanej Młodym Miastem. Jak magnes przyciąga ona nowych mieszkańców, inwestorów oraz mały biznes, co nakręca jej rozwój i podnosi wartość nieruchomości.

Apartamenty w portowej dzielnicy

Doki powstają na terenach dawnej Stoczni Gdańskiej, to mniej niż kilometr od dworca PKP Gdańsk Główny. Obszar ten staje się wizytówką Gdańska na miarę innych tego typu, wielofunkcyjnych dzielnic, które wyrosły w wielu portowych miastach Europy. Dużym atutem jest bliskość Starego i Głównego Miasta, splendoru tej lokalizacji dodaje również bliskie sąsiedztwo Europejskiego Centrum Solidarności czy Muzeum II Wojny Światowej. Oferta Doków jest bardzo różnorodna i trafia w różne gusta – atrakcyjne mieszkania i apartamenty nabywane są tam zarówno przez osoby poszukujące lokum dla siebie, do zamieszkania, jak i przez inwestorów. Na terenie inwestycji jest również zrewitalizowany, zabytkowy budynek Montowni, w którym funkcjonuje największy w północnej Polsce food hall.

Prestiżowo i ekskluzywnie

W ofercie Doków znajduje się obecnie ponad 200 apartamentów i mieszkań o powierzchni od 25 do 123 mkw. Klucze do części lokali można będzie odebrać już w II kwartale tego roku. Euro Styl zadbał o najwyższy standard wykończenia części wspólnych oraz liczne detale architektoniczne dodające inwestycji unikatowego charakteru. W budynkach na wysokości pierwszego piętra znajdują się zielone patia, które dostępne tylko dla mieszkańców. Kupujący mieszkanie mogą też skorzystać z programów aranżacji wnętrz z atrakcyjnymi, krótkimi terminami realizacji.

Jesienią ubiegłego roku do sprzedaży wszedł najnowszy etap inwestycji Doki – bryła tego budynku wyróżnia się swoją nietuzinkowością. Architekci zaprojektowali trzy mieszkalne wieże, 8- i 9-kondygnacyjne, „wyrastające” ze wspólnego, usługowego komponentu. Poprzez industrialne akcenty swoim wyglądem pięknie nawiązuje on do poprzemysłowej historii terenu. Na elewacjach dostrzec można pilastry, czyli płaskie filary nieznacznie wysunięte przed powierzchnie ścian, a przestrzenie między nimi wypełnia cegła ułożona w proste wzory.

Głównym wyróżnikiem najnowszego etapu Doków są ekskluzywne apartamenty usytuowane na dwóch najwyższych kondygnacjach. Zaprojektowano je w wycofaniu, aby stworzyć przestronne tarasy. Oprócz najwyższego standardu i wielu unikatowych udogodnień, z apartamentów mamy też wyjątkowe widoki – na starą część Gdańska lub Europejskie Centrum Solidarności.

Zaplanowano w nich szereg indywidualnych rozwiązań architektonicznych, technologicznych i funkcjonalnych, które podnoszą komfort życia, np. ponadstandardową wysokość lokali 290 cm, drzwi wejściowe o szerokości 100 cm, wyjście na przestronne tarasy przez przesuwne drzwi. Apartamenty wyposażone będą m.in. w przyłącze do instalacji klimatyzacji, a w projekcie aranżacji wnętrz uwzględniono 2 łazienki i garderobę. Kameralność zapewni dodatkowa kontrola dostępu w windach i na klatkach schodowych, co jest rozwiązaniem typowym dla penthouse’ów.

Doki, z racji usytuowania na terenach o historycznej wartości, realizowane są w konsultacji z konserwatorem zabytków. Potwierdzeniem wyjątkowości tej inwestycji są otrzymane liczne nagrody, m.in. w konkursie European Property Awards w kategorii Mixed-Use Development czy Prime Property Prize 2024.

