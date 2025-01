Potrzebny portal z cenami transakcyjnymi mieszkań

Urząd przyznaje, że z punktu widzenia konsumentów korzystniejsza byłaby sytuacja, gdyby mogli znaleźć ceny na stronach internetowych.

„Pozytywnym krokiem w kierunku zwiększenia transparentności na rynku deweloperskim może być utworzenie Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami, który ma na celu stworzenie narzędzia stanowiącego źródło informacji o transakcjach na rynku mieszkaniowym, a przez to zwiększenie przejrzystości rynku mieszkaniowego. Nowelizację przepisów ustawy deweloperskiej przygotowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii” – wskazał UOKiK. Portal to jednak pieśń przyszłości - w zaprezentowanych we wrześniu przez MRiT założeniach mowa była o aż 20-miesięcznym terminie od przyjęcia ustawy do uruchomienia serwisu.

„Portal ma zapewnić powszechny dostęp do aktualnych i wiarygodnych statystyk dotyczących cen transakcyjnych mieszkań i domów jednorodzinnych w Polsce. Pozwoli osobom szukającym mieszkania na porównywanie ofert rynkowych z realnymi cenami transakcyjnymi na rynku lokalnym, a w konsekwencji ułatwi podejmowanie decyzji zakupowych” – wskazał urząd.

UOKiK zwraca też uwagę na kwestię, jaką podnoszą sami deweloperzy. „Mieszkania są produktem bardzo niejednorodnym: ich wartość zależy od wielu czynników, takich jak m.in. lokalizacja, rozkład, piętro, standard” – czytamy w e-mailu.

„Urząd zapewnia, że prezes UOKiK będzie monitorował zasady udostępniania danych pod kątem tego, czy dokładna wiedza o cenach sprzedaży mieszkań nie będzie przez deweloperów niewłaściwie wykorzystana, np. przez podnoszenie cen i w razie potrzeby podejmie działania w ramach swoich kompetencji” – podał UOKiK.