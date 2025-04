Jacek Czaputowicz odpowiada premier Beacie Szydło: Reakcja na mój felieton udowadnia, że mam rację

Reakcja premier Beaty Szydło na mój felieton o polityce migracyjnej rządów Prawa i Sprawiedliwości i rządu Donalda Tuska, który tę politykę kontynuuje, jest najlepszym dowodem na to, co napisałem. Sugerowanie, że premier Tusk czyni to dlatego, że zawarł jakieś tajne porozumienie z Niemcami, jest uderzeniem także w PiS.