Daria Chibner: Czas osłabić USA, przyszła pora na zemstę frajerów. Bądźmy jak Donald Trump

Może czas najwyższy pokazać Ameryce, że nie może rozpychać się łokciami wszędzie tam, gdzie chce? Nikt jeszcze się nie uratował, zawierzając większej od siebie potędze. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że sami Polacy są gotowi oddać swoją wolność i bezpieczeństwo w zamian za łaskawe amerykańskie spojrzenie. Radosław Sikorski wdał się w wymianę nieprzyjemnych komentarzy na X z Elonem Muskiem i Markiem Rubio (jak widać, ten ostatni nie jest aż tak wyrafinowanym dyplomatą, na jakiego zdawali się go niektórzy kreować). Poszło o Starlinki i kto za nie płaci, ale w tym aspekcie ważniejsze jest to, że część polskiego internetowego komentariatu wprost zawyła z zachwytu, bo nasz minister spraw zagranicznych został podobno „zgrillowany” czy też „dojechany”. Przez reprezentantów obcej potęgi.

Ciekawe, jakby gadali, gdyby zachowali się tak przedstawiciele jakiegokolwiek innego państwa. Nie jestem w stanie przeniknąć, co ich tak cieszy (no, oprócz tego, że dojechano konkretną opcję polityczną), czyżby to, że dla USA jesteśmy kolejną bananową republiką, której trzeba pokazać, gdzie jej miejsce? A tak na marginesie – bardzo ciekawa ta Realpolitik made in USA, tak brać się za bary z krajem, który kupuje od nich tyle broni i pozostaje jeszcze jednym z nielicznych proamerykańskich państw w Europie. Dobra, nie ma co się oszukiwać, oni nie mają wobec nas żadnej „politik”, gdyż wiedzą, że cokolwiek nie zrobią, to i tak nie będziemy fikać, tylko się uśmiechniemy i podziękujemy.



USA są mocarstwem i nic nie możemy na to poradzić. Ale czy na pewno?

Zaraz rzuci się na mnie cały tłum przerażonych i strwożonych: „Ale przecież to jest mocarstwo!”. Tak, to słowo rządzi ostatnio naszą debatą publiczną. Odmieniają je przez wszystkie przypadki politycy, specjaliści od geopolityki, komentatorzy i ludzie na mieście. Szkoda tylko, że mało kto się zastanawia, co to właściwie znaczy. Bo to wszystko brzmi tak, jakby „bycie mocarstwem” było jakimś przyrodzonym, naturalnym atrybutem jednych bytów politycznych, całkowicie niedostępnym dla innych. Tak chciał Bóg lub inne siły, więc nie ma co się kłócić z naturalnym porządkiem rzeczy.

A przecież, żeby wyjść z takiej intelektualnej nieporadności, wystarczy tylko pomyśleć, co sprawia, że dane państwo przeistacza się w mocarstwo. Czy zależy to od powierzchni, od liczby ludności, od armii, od surowców naturalnych? Ale przecież mamy wiele państw, które mogą poszczycić się wysokimi wskaźnikami w tych aspektach, a przecież mocarstwami nie są. Otóż mocarstwa rodzą się dlatego, że mogą, bo inni im na to pozwalają. Przymykają oczy na ich rozszerzające się wpływy, ustępują im w kolejnych sprawach. Czasami w imię wygody, czasami w imię interesów. I USA zyskały taką moc, ponieważ znacząca część świata się na to zgodziła. Owszem, startowali z bardzo dobrej pozycji, ale to, czym szczycili się do tej pory, wypływa z tego, że nikt nie starał się ich osłabić. A przy tym świetnie wiedzieli, jak budować swoją soft power, idealnie ustawili się na pozycji tych dobrych (a na tle innych opcji, choćby ZSRR, wcale nie było to trudne), toteż nikt za bardzo nie sprzeciwiał się ich wiodącej roli.

Jeszcze teraz słyszymy tego echa. Czym jesteśmy straszeni? Dlaczego nie można podstawić nogi Stanom Zjednoczonym i trzeba wspierać ich potęgę? Ano przecież Amerykanie zabiorą swoje bazy wojskowe z Polski i wyłączą Starlinki, całkowicie porzucając Ukrainę. I już nie będą interweniować na świecie, a NATO się rozpadnie. Jak się tak nad tym zastanowić, to można dojść do wniosku, że ta Ameryka to naprawdę wspaniały kraj, który poświęcił mnóstwo swoich zasobów na ratowanie innych, no ale teraz już nie ma ochoty na takie wyzyskiwanie. Mogli się zezłościć...