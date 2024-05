Rechot Jarosława Kaczyńskiego, Mariusz Błaszczak o sodomitach – PiS jest partią homofobiczną

Mariusz Błaszczak w 2018 roku mówił: „W Poznaniu kolejna parada sodomitów, którzy próbują narzucić swoją interpretację praw i obowiązków obywatelskich na innych. Ważne było to, że motorniczy tramwajów nie zgodzili się na to, żeby ich tramwaje były z flagami homoseksualistów. To świadczy o tym, że jednak w narodzie polskim jest pewność tego, że to wszystko, co jest skonstruowane po Bożemu, to jest normalne. A jeżeli ktoś próbuje nam narzucić coś, co normalne nie jest, to wtedy spotyka się z oporem. To bardzo dobrze o tych ludziach świadczy”.

Mateusz Morawiecki w 2019 roku: „Nie miejmy żadnych złudzeń. Teraz ten bój będzie – wczoraj mówiłem, że jak bitwa pod Grunwaldem – to dzisiaj podam może jakąś inną bitwę, jak bitwa pod Salaminą. To my jesteśmy spadkobiercami tamtych starożytnych Greków, Greków wolności, greckiej demokracji. Dlatego właśnie bronimy konstytucji przed tymi, którzy chcą ją łamać, nie bacząc na to, że są zapisane tam: artykuł 20 o społecznej gospodarce rynkowej, o tym na czym polega małżeństwo, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. Nie dajmy łamać konstytucji. A więc teraz będzie bój o wszystko, jak tamta bitwa pod Salaminą. I my mamy mniejsze środki niestety, niż ówcześni Grecy, również jak inni spadkobiercy wolności”.

Ryszard Terlecki w 2019 roku „Strefa wolna od LGBT” – naklejkach „Gazety Polskiej”: „Trzeba rozumieć tych, którzy opierają się takiej propagandzie czy promocji, która ma te środowiska jakoś wyróżniać. Myślę o osobach, które organizują te cykliczne marsze czy parady, jeżdżą od miasta do miasta, którzy przeciwstawiają się takiej trochę nachalnej propagandzie".

Antoni Macierewicz w 2019 roku: „PO skierowała się w stronę ideologii lesbijsko-gejowskiej. Oni podkreślają, że to kwestie, które zostaną zrealizowane po ich ewentualnym zwycięstwie. (…) Jasne jest, że traktują ten kierunek zmian, który zawiera w sobie istotne zagrożenie dla polskiej rodziny, całkiem serio”.

Jarosław Kaczyński wielokrotnie kpił z osób LGBT, mówiąc, choćby w zeszłym roku, że „ta moda minie” i ”mężczyźni przebierają się w sukienki”. – Wyobraźmy sobie, że ktoś z panów tutaj siedzących przychodzi w pewnym momencie do swojej pracy i mówi: „Proszę państwa, ja nie jestem Władysław, ja jestem Zosia. No i według tego, co nam zalecają z Zachodu, wszyscy powinni się temu podporządkować, bo inaczej się urażą. A dlaczego jestem Zosia? No bo... może jutro będę z powrotem Władysławem, ale dzisiaj jestem Zosia” – powiedział Jarosław Kaczyński w Grudziądzu w lipcu 2022 roku.