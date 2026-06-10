Mężczyzna usłyszał siedem zarzutów związanych z oszustwem, fałszowaniem dokumentów i posiadaniem podrobionych oznaczeń. Sprawa budzi pytania o skuteczność procedur kontrolnych w jednym z największych przewoźników lotniczych Kanady.

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Pilot Air Canada przez 17 lat latał bez wymaganej licencji? Śledczy mówią o fałszywych dokumentach

Jak poinformowała regionalna policja Peel w aglomeracji Toronto, Geoffrey Wall rozpoczął pracę w Air Canada w 1998 roku. Przez kolejne lata rozwijał karierę, a w 2009 roku został awansowany na stanowisko pilota-dowódcy, czyli kapitana samolotu.

To właśnie wtedy miał zacząć przedstawiać fałszywe dokumenty potwierdzające posiadanie licencji Airline Transport Pilot Licence (ATPL), wymaganej przez kanadyjskie przepisy dla pilotów pełniących funkcję kapitana.

Według policji przez ostatnich 17 lat Wall wykonywał loty na różnych typach samolotów Boeing, realizując około 900 rejsów krajowych i międzynarodowych. W tym czasie miał zarobić miliony dolarów wynagrodzenia, mimo że miał nie posiadać wymaganych uprawnień.

Air Canada: bezpieczeństwo pasażerów nie było zagrożone

Nieprawidłowości wyszły na jaw dopiero w ubiegłym roku podczas standardowej oceny kwalifikacji pilota. Kontrolerzy zwrócili uwagę na rozbieżności w dokumentacji licencyjnej, co doprowadziło do wszczęcia dochodzenia przez kanadyjski resort transportu.

Następnie do sprawy włączyła się policja. Funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie oraz szczegółową analizę dokumentów. Według śledczych badanie potwierdziło, że licencja przedstawiana przez pilota była sfałszowana.

Linie Air Canada poinformowały, że po wykryciu nieprawidłowości pilot został natychmiast odsunięty od obowiązków, a sprawę dobrowolnie zgłoszono władzom transportowym. Przewoźnik podkreśla, że mężczyzna posiadał ważną licencję pilota komercyjnego i przeszedł pełne szkolenie zawodowe. Brakowało mu jednak licencji ATPL, która jest niezbędna do pełnienia funkcji kapitana zgodnie z kanadyjskimi regulacjami.

Firma zaznaczyła również, że wszyscy piloci przechodzą obowiązkowe testy kompetencyjne co sześć miesięcy, dlatego bezpieczeństwo pasażerów nie było zagrożone. Po ujawnieniu sprawy linia przeprowadziła dodatkowy audyt kwalifikacji swoich pilotów. Jak zapewniono, nie wykryto innych przypadków niezgodności z przepisami.

Zastępca komendanta policji Nick Milinovich porównał sytuację do lekarza posiadającego uprawnienia do medycyny rodzinnej, który samodzielnie przeprowadza skomplikowane operacje neurochirurgiczne. – To bardzo podobne do sytuacji, w której lekarz uprawniony do wykonywania zawodu lekarza rodzinnego przeprowadza w swoim gabinecie operacje mózgu – powiedział Milinovich.

Zapytany o to, jak oszustwo mogło pozostać niewykryte przez tak długi czas, policjant wskazał, że sprawcy przestępstw finansowych i dokumentowych często przez lata skutecznie ukrywają swoją działalność. – Nierzadko zdarza się, że oszustwa trwają latami. W końcu jednak przychodzi moment rozliczenia – stwierdził.

Geoffrey Wall został formalnie oskarżony 1 czerwca. Pierwsze posiedzenie sądu w tej sprawie wyznaczono na 29 czerwca.