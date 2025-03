Wieczorem 8 maja 2024 roku podejrzany miał przybyć do centrum handlowego IKEA w Wilnie, gdzie umieścił ładunek zapalający i ustawił detonator. Ładunek zapalający miał zostać uruchomiony 9 maja ok. 4 rano.



Po nagraniu pożaru, na dowód wykonania zadania, podejrzany wraz z drugą osobą uciekł do Warszawy, gdzie miał otrzymać samochód BMW 530 jako wynagrodzenie za podpalenie w Wilnie.



13 maja podejrzany wrócił na Litwę, gdzie otrzymał materiały niezbędne do przeprowadzenia kolejnego zamachu, po czym wsiadł do autobusu do Rygi. Do stolicy Łotwy jednak nie dotarł, został zatrzymany przez funkcjonariuszy litewskiego biura śledczego i jednostkę antyterrorystyczną. W czasie aresztowania zatrzymano przy nim ładunki wybuchowe, które miały być użyte do ataku w Rydze.

Litewska prokuratura podała też, że rosyjski wywiad wojskowy stoi za podpaleniem „hali targowej w Warszawie”. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” za podpaleniem centrum handlowego w Warszawie miał stać rzekomy uchodźca z Białorusi.



„Litewska prokuratura oświadczyła, że za podpaleniami w Wilnie i w Warszawie (Marywilska) stoją rosyjskie służby specjalne. Zgodnie z naszymi podejrzeniami. Podobnie jak przy próbie podpalenia fabryki farb we Wrocławiu, Rosjanie wynajęli obywateli Ukrainy. Wyjątkowa perfidia” - napisał w serwisie X Donald Tusk.