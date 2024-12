Niezależny rosyjski portal Bumaga zwraca uwagę, że w ostatnich dniach doszło do „fali podpaleń” i różnego rodzaju „dziwnych akcji” w północnej stolicy Rosji i okolicy. Z informacji tych wynika, że w tym samym czasie, gdy dochodziło do ataku na komendy uzupełnień, w Petersburgu podpalono kilka samochodów policji, bankomatów i co najmniej jeden urząd pocztowy. 76-letnia emerytka weszła do siedziby jednego z lokalnych banków i odpaliła w środku fajerwerk. Nagranie trafiło do sieci, a zatrzymana kobieta tłumaczyła, że sama padła ofiarą przestępstwa.

Najpierw przelała wszystkie swoje oszczędności oszustom telefonicznym (podawali się za funkcjonariuszy FSB), a następnie kobietę przekonano, że jakoby padła ofiarą jednego z rosyjskich banków. W sobotę z kolei w Petersburgu policja zatrzymała dwóch emerytów, którzy podpalili trzy bankomaty. Petersburska policja twierdzi, że za serią podpaleń stoją „zagraniczni kuratorzy”.

Fala podpaleń. Główny bank Rosji oskarża Ukraińców

Chodzi nie tylko o Petersburg. W niedzielę rosyjska rządowa agencja TASS poinformowała o kilkunastu podpaleniach bankomatów oraz odpaleniu fajerwerków w miejscach publicznych, do których miało dojść w Moskwie i okolicy w ciągu jednej doby. Powołując się na MSW, rosyjskie rządowe media twierdzą, że w stolicy sprawcy tych podpaleń również działali na zlecenie tajemniczych „oszustów telefonicznych”.

Rosyjski państwowy Sbierbank (objęty sankcjami Zachodu), którego placówki w różnych miejscach kraju również zostały zaatakowane przez podpalaczy, już zdążył oskarżyć Ukraińców.