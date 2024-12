"Uznajemy tę decyzję za akt nieprzyjazny". Sikorski zapowiada "decyzje" w odpowiedzi

Polska zwróci się do KE

Wcześniej Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA, poinformował, że o sprawie udzielenia posłowi Marcinowi Romanowskiemu azylu politycznego na Węgrzech Polska zawiadomi Komisję Europejską. - Zwrócimy się do Komisji Europejskiej, bo w tym momencie jest postępowanie przed TSUE i być może bolesna kara finansowa nałożona na Węgry spowoduje, że to państwo samo nam Marcina Romanowskiego wyda, bo koszt utrzymania go na Węgrzech stanie się nieopłacalny – oświadczył Szczepański w TVN24.

Prokuratura Krajowa zarzuca byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu. Przestępstwa te miały polegać m.in. "na wskazywaniu podległym pracownikom podmiotów, które powinny wygrać konkursy na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości".

Polityk miał też zlecać poprawę błędnych ofert przed ich zgłoszeniem oraz dopuszczać do udzielenia dotacji podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych i materialnych. Zarzuty wobec Romanowskiego dotyczą również "przywłaszczenia powierzonego podejrzanemu mienia w postaci pieniędzy w łącznej kwocie ponad 107 milionów złotych oraz usiłowania przywłaszczenia pieniędzy w kwocie ponad 58 milionów złotych".