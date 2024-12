ABW zatrzymało Olgierda L. Jego nazwisko pojawia się w raporcie o Karolu Nawrockim

Dobrzyński napisał w serwisie X, że „po wykonaniu czynności procesowych mężczyzna zostanie przewieziony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu”.

Dobrzyński poinformował, że śledztwo, w którym zatrzymany został Olgierd L., jest prowadzone od początku roku.



Kim jest Olgierd L. i dlaczego jego nazwisko pojawia się w kontekście Karola Nawrockiego?

Nazwisko Olgierda L. pojawia się w raporcie na temat Karola Nawrockiego, według doniesień medialnych przygotowanym w PiS, zanim partia ta udzieliła poparcia prezesowi IPN w wyborach prezydenckich. O Olgierdzie L. w raporcie można przeczytać, że był to „gangster skazywany m.in. za sutenerstwo i brutalne pobicia, jeden z najbardziej znanych swego czasu polskich neonazistów, a obecnie członek gangów motocyklowych”.