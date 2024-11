Akcja ABW. Niemiec zatrzymany w Polsce miał handlować z Rosją maszynami do produkcji uzbrojenia

Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wniosek o dobrowolne poddanie się karze – poinformowała w komunikacie ABW.

Towary o znaczeniu strategicznym: uzbrojenie lub towary podwójnego zastosowania

Ustawa o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym nosi datę 29 listopada 2000 r. Towary strategiczne dzielą się na uzbrojenie oraz tzw. produkty podwójnego zastosowania („dual use products”). Te ostatnie to towary, które mają zastosowanie cywilne, lecz mogą zostać również wykorzystane dla celów militarnych. W zakresie listy „dual use products” ustawa odsyła bezpośrednio do rozporządzenia UE.

Eksport towarów strategicznych wymaga indywidualnego lub globalnego zezwolenia.