Tajwan apeluje o wsparcie jego udziału w INTERPOLU. „Nieobecność utrudnia wysiłki na rzecz zapobiegania przestępczości”

Tajwan posiada szerokie możliwości egzekwowania prawa i współpracuje z zaprzyjaźnionymi partnerami w prowadzeniu postępowań karnych. Możliwość wymiany informacji w czasie rzeczywistym jest kluczowa dla zwalczania przestępczości transnarodowej. Jednak Tajwan dysponuje wyłącznie pośrednim dostępem do kluczowych informacji ze względu na jego wykluczenie z INTERPOLU. W konsekwencji prowadzi to często do przyjmowania nieaktualnych komunikatów i sytuacji sprzyjającej dalszemu zintensyfikowaniu przestępczości transnarodowej i powstawaniu poważnych szkód.

Interpol promuje międzynarodową współpracę w egzekwowaniu prawa

Zgodnie z artykułem 2 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (INTERPOL) jednym z celów organizacji jest zapewnienie i promowanie jak najszerszej współpracy między wszystkimi organami służby kryminalnej. W ostatnich latach szybki postęp technologii informacyjno-komunikacyjnych przyczynił się do wzmożenia przestępczości transnarodowej. Działalność przestępcza ma coraz częściej charakter transgraniczny, zorganizowany i anonimowy, a transakcje finansowe przeprowadzane są online. To naraża wszystkie kraje i narody na ryzyko. W celu zwalczania przestępczości transnarodowej, kraje powinny ze sobą współpracować, udzielać sobie wzajemnie pomocy i wymieniać się informacjami – są to idee w pełni zgodne z Konstytucją INTERPOLU.

Wzmocnienie współpracy transgranicznej, zwiększenie zdolności organów ścigania i budowanie potencjału w celu ochrony sprawiedliwości stały się kluczowymi ideami społeczności międzynarodowej. W odpowiedzi na pojawiające się nowe formy przestępczości transnarodowej, szef INTERPOLU Ahmed Naser Al-Raisi podczas Międzynarodowego Dnia Współpracy Policyjnej w dniu 7 września oświadczył, że „otwarta wymiana informacji, strategii i zasobów pozwala zwiększyć zdolność stawienia czoła globalnym zagrożeniom, takim jak przestępczość transnarodowa, handel ludźmi i terroryzm”. Chociaż konkretne sprawy kryminalne nie muszą wpływać na cały świat, analiza trendów przestępczości może pomóc w identyfikacji pojawiających się narzędzi przy prowadzeniu dochodzeń. Kraje powinny uczyć się od siebie nawzajem, współpracować, dzielić się informacjami i wspólnie pracować nad poszukiwaniem rozwiązań.

Bezpieczeństwo publiczne Tajwanu cieszy się międzynarodowym uznaniem

Tajwan posiada własny wymiar sprawiedliwości, system policyjny, finansowy i handlowy, a także system transportu lotniczego i morskiego oraz kontroli granicznej. Mając bogate doświadczenie w zwalczaniu przestępczości transnarodowej, m.in. oszustw telekomunikacyjnych, handlu narkotykami, cyberataków, przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, organy ścigania Tajwanu wykazały się zaangażowaniem w promowaniu pokoju i niesieniu pomocy bezbronnym obywatelom. Dobrze wyszkoleni funkcjonariusze przyczynili się również do wzrostu znaczenia Tajwanu jako zaufanego partnera społeczności międzynarodowej, która wysoko oceniła jego osiągnięcia w walce z przestępczością. Zwalczanie przestępczości transnarodowej jest ważną misją dla Tajwanu. Bezpieczeństwo globalne jest ze sobą ściśle powiązane, dlatego współpraca między Tajwanem a INTERPOLEM pomogłaby uczynić świat bezpieczniejszym miejscem.