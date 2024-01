Anders Behring Breivik ma "myśli samobójcze". Pozywa Norwegię

Czytaj więcej Przestępczość Węgry: 45-letni Norweg chciał "przyćmić" zamach przeprowadzony przez Breivika W Budapeszcie aresztowano 45-letniego obywatela Norwegii, który - jak twierdzą węgierskie władze - planował zamach terrorystyczny, który miał "przyćmić" masakrę, jakiej dopuścił się w 2011 roku, na wyspie Utoya, Anders Behring Breivik.

Prawnicy Ministerstwa Sprawiedliwości: Izolacja Breivika jest „względna”

Tymczasem prawnicy reprezentujący Ministerstwo Sprawiedliwości Norwegii przekonują, że Breivik musi być odizolowany od reszty więźniów, ponieważ nadal stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa.



Ponadto prawnicy resortu sprawiedliwości zwracają uwagę, że izolacja Breivika jest „względna”, ponieważ ma kontrakt ze strażnikami, księdzem, lekarzami i, do niedawna, z wolontariuszem, którego jednak Breivik nie chce już widzieć. Co dwa tygodnie Breivik widuje się też z dwoma współwięźniami.



Ograniczenia w kontaktach Breivika ze światem zewnętrznym mają być usprawiedliwione „ryzykiem, że będzie on inspirował innych do popełniania aktów przemocy” - przekonują prawnicy Ministerstwa Sprawiedliwości. „W szczególności odnosi się to do kontaktów z kręgami skrajnej prawicy, w tym z ludźmi, którzy chcą nawiązać kontakt z Breivikiem w następstwie aktów terroru z 22 lipca 2011 roku” - dodają prawnicy.



Czytaj więcej Przestępczość Breivik pozywa rząd Norwegii. Chce w więzieniu towarzystwa Anders Breivik, który w 2011 r. zamordował 77 osób, ponownie pozywa rząd Norwegii za łamanie praw człowieka, próbując wymusić zakończenie jego izolacji w więzieniu.

Breivik miał być inspiracją dla Brentona Tarranta, który zabił 51 osób w dwóch meczetach w Christchurch, w Nowej Zelandii, w 2019 roku.