Czytaj więcej Lekkoatletyka Afryka już nie chce Oscara Pistoriusa Podobno jest otyły, nosi brodę i pali papierosy. Oscar Pistorius wyjdzie wkrótce z więzienia, ale wszelką karierę ma za sobą.

Zabójstwo Reevy Steenkamp

Pistorius śmiertelnie postrzelił Steenkamp, która była zamknięta w łazience jego domu w Pretorii. Twierdził, że zastrzelił ją w samoobronie, ponieważ uważał, że była włamywaczem ukrywającym się w jego łazience. Prokuratorzy twierdzili, że Pistorius wdał się w kłótnię ze swoją partnerką i wyładował swoją agresję za pomocą pistoletu kaliber 9 mm.

Pistorius został zwolniony prawie cztery miesiące po śmierci 80-letniego Barry'ego Steenkampa, ojca ofiary, który spędził ostatnie lata swojego życia niestrudzenie walcząc o to, aby zabójca jego córki pozostał za kratkami. On i Pistorius spotkali się w 2022 roku w ramach południowoafrykańskiego programu sprawiedliwości naprawczej.

- Po tych wszystkich latach wciąż czekamy, aż przyzna się, że zrobił to w przypływie gniewu — powiedział Barry Steenkamp brytyjskiej gazecie „The Daily Mail" po spotkaniu. - To wszystko, czego chcieliśmy. Gdyby powiedział mi prawdę, byłby już wolnym człowiekiem, a ja pozwoliłbym, by prawo zajęło się jego zwolnieniem warunkowym — deklarował.

Oscar Pistorius - „Blade Runner” z RPA

Upadek Pistoriousa był jednym z największych w historii sportu. Lekkoatleta, któremu amputowano nogi, gdy był niemowlęciem, zyskał światową sławę dzięki swoim inspirującym osiągnięciom sportowym.

Stał się światowej klasy sprinterem używającym protez z włókna węglowego w kształcie litery "J". Został nazwany "Blade Runnerem" i zdobył wiele złotych medali na paraolimpiadach w 2004, 2008 i 2012 roku. Szczyt swojej sławy osiągnął na igrzyskach w Londynie w 2012 roku.