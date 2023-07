Co wiadomo o rosyjskim hokeiście, który szpiegował w Polsce?

Maksim S. miał zostać zwerbowany przez rosyjskie służby stosunkowo niedawno. Najpierw zlecono mu umieszczanie napisów na murach o treściach mających wywoływać m.in. antyukraińskie nastroje. – Chodziło o szerzenie dezinformacji i rosyjską propagandę wymierzoną także w NATO i politykę rządu – słyszymy.

Później zaangażowano go do fotografowania obiektów infrastruktury krytycznej, m.in. linii kolejowych, jednostek wojskowych, przejść granicznych, lotniska. Rosyjskie służby interesowały szlaki kolejowe przy granicy, którędy szły transporty uzbrojenia.

Sportowców wykorzystuje się do różnych zadań wywiadowczych, najczęściej kurierskich. Piotr Niemczyk

Wyjazdowe mecze dawały okazję do przemieszczania się. Jak podała prokuratura, „rozpoznawanie infrastruktury krytycznej przeprowadzał w kilku województwach”. A komunikat ministra koordynatora służb specjalnych mówi, że dowody potwierdzają jego „zaangażowanie i czynny udział” w wykonywaniu zadań. Według śledczych S. na bieżąco informował zleceniodawców o wynikach rozpoznania, „za które regularnie otrzymywał wynagrodzenie”.

– Mężczyzna miał przyznać się do robienia zdjęć obiektów infrastruktury krytycznej i do dostawania zapłaty w kryptowalutach. Twierdził, że robił to, bo brakowało mu pieniędzy – wskazuje nasze źródło. Nasi rozmówcy ze środowiska hokejowego utrzymują, że S. grał w klubie młodzieżowym, ale nie zawodowo za pieniądze (śledczy mówią o grze zawodowej).

Śląski klub Zagłębie Sosnowiec, którego S. był zawodnikiem, odmawia komentarzy.