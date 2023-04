USA: Strzelanina na urodzinach 16-latki. Są ofiary, wielu rannych

Niektórzy z 28 rannych są w stanie krytycznym. Dadeville to miasteczko znajdujące się ok. 100 km na północny-wschód od stolicy stanu, Montgomery. Władze nie podają oficjalnych informacji na temat tego, jak doszło do strzelaniny.



Ogień na urodzinach miał zostać otwarty w sobotę wieczorem, ok. godziny 22:30 czasu lokalnego (5:30 w niedzielę czasu polskiego) - wynika z oficjalnych komunikatów. Władze odmawiają jednak odpowiedzi na pytania o szczegóły dotyczące tragedii na urodzinach nastolatki.

Władze zapewniają, że nie ma już zagrożenia dla lokalnej społeczności, ale nie udzielają odpowiedzi na pytanie czy podejrzany lub podejrzani o otwarcie ognia zginęli lub zostali aresztowani.



Lokalna gazeta "The Montgomery Advertiser" podaje, że jedną z czterech ofiar jest zawodnik licealnej drużyny futbolowej, który uczestniczył w urodzinach swojej siostry.