Skoro na zaproszenie prezesa BIK zjeżdżają do Warszawy liderzy najważniejszych światowych biur kredytowych, to musi oznaczać coś ważnego. I to nie tylko teraz w grudniu 2022 r. Kolejna kadencja prezesa BIK na czele zarządu ACCIS, kluczowa rola w utworzeniu Data Corridor dla ukraińskich biur kredytowych przy współpracy z Bankiem Światowym, inwestycja w technologię biometrii behawioralnej – o tym wszystkim mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” szef naszego rodzimego centrum wymiany informacji dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK.