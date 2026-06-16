Według Ukraińskiego Związku Hodowli Drobiu maj był rekordowym miesiącem dla eksportu mięsa i przetworów drobiowych w ciągu ostatnich 5 lat. W maju Ukraina wysłała na eksport 43 635 ton mięsa drobiowego, co stanowi wzrost o 7 proc. w stosunku do kwietnia.

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Przychody z eksportu w maju wzrosły mocniej niż jego wielkość. W ujęciu wartościowym był to wzrost 10,7 proc. do 93,6 mln dol. To efekt wzrostu średniej ceny eksportowej mięsa drobiowego do 2,15 dol. za kilogram ze względu na zmianę asortymentu.

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Jak przypomina agencja UNIN, w ciągu pierwszych 5 miesięcy 2026 r. Ukraina wysłała za granicę 207,1 tys. ton mięsa drobiowego (+5,1 proc. r/r). Przychody z eksportu spadły jednak o 4,3 proc., do 437,1 mln dol.

Najwięksi amatorzy ukraińskiego drobiu

Największymi nabywcami mięsa drobiowego z Ukrainy w pierwszych miesiącach roku były Holandia (17,9 proc.), Wielka Brytania (11,8 proc.), Słowacja (10,2 proc.) i Zjednoczone Emiraty Arabskie (6,9 proc.).

Łącznie do krajów UE trafiło 34,9 proc. eksportu drobiowego Ukrainy, czyli 69,7 tys. ton. Europa płaci wyższą cenę za ukraińskie produkty – to 44,8 proc. eksportu mięsa drobiowego w ujęciu wartościowym. Eksport gotowych produktów z mięsa drobiowego w okresie sprawozdawczym wyniósł 7,2 tys. ton na łączną kwotę 24,4 mln dol.

Większe zakupy europejskich klientów pozwoliły ukraińskim drobiarzom zrekompensować utratę jednego z głównych rynków. Od połowy stycznia Irak całkowicie zrezygnował z zakupu ukraińskiego kurczaka, by wesprzeć lokalnych producentów. Kraj ten był jednym z trzech największych importerów ukraińskich kurczaków.

W pierwszym kwartale tego roku Ukraina wyeksportowała 15,5 mln ton produktów rolnych o wartości 6,3 mld dol. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. odnotowała niewielki wzrost (+1,2 proc.), podczas gdy przychody wzrosły znacznie mocniej (+8,3 proc.).