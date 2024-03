McDonald's wprowadza do oferty popularne pączki Krispy Kreme

Amerykańska sieć barów szybkiej obsługi rozszerzy swoją ofertę o słynne pączki w kształcie oponki. McDonald's ogłosił, że łączy siły z marką Krispy Kreme, która dostarczy wyroby cukiernicze do wszystkich jego lokali na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Pączki Krispy Kreme w ofercie McDonald's

Pączki w trzech smakach – tradycyjne z lukrem, z polewą czekoladową i posypką oraz z czekoladowym nadzieniem – zaczynają pojawiać się w restauracjach McDonald's w drugiej połowie tego roku. Do końca 2026 roku powinny być już dostępne we wszystkich punktach sieci. Pączki będzie można nabyć pojedynczo bądź w paczce zawierającej sześć sztuk.

McDonald's już wcześniej testował to rozwiązanie w 160 restauracjach w Kentucky, w których serwował pączki Krispy Kreme jako dodatek do swojej śniadaniowej oferty. Świeże wyroby cukiernicze mają pojawiać się właśnie o poranku w lokalach sieci, by klienci mogli nabyć je razem z McCafe, a w dalszej części dnia będą dostępne do wyczerpania zapasów.

Współpraca jest szansą dla Krispy Kreme na pokaźne zwiększenie zasięgu sprzedaży. McDonald's dysponuje bowiem znaczne większą liczbą lokali – obecnie ma ich w Stanach około 13 500 i planuje otworzyć 900 nowych do 2027 r. Firma Krispy Kreme ogłosiła, że aby uczcić partnerstwo z McDonald's, rozdaje darmowe pączki z lukrem wszystkim klientom, którzy odwiedzą jej lokale we wtorek w godzinach 17-21.