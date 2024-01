Zaostrza się walka Pepsi z Carrefourem. Producent napojów ma wiele do stracenia

Najpierw „Financial Times” napisał, że francuski Carrefour zaprzestanie sprzedaży produktów PepsiCo,, nie tylko napojów Pepsi, ale także chipsów Lays, Doritos i 7Up, a także umieści na półkach swoich sklepów we Francji tabliczki wyjaśniające klientom, że zaprzestaje sprzedaży tej marki ze względu na „niedopuszczalne podwyżki cen”.

Jak pisała „Rzeczpospolita”, problem dotyczy także dostaw na naszym rynku. - W nawiązaniu do pojawiających się informacji o niepowodzeniu negocjacji cenowych pomiędzy Carrefour i PepsiCo, których celem było obniżenie cen produktów tego producenta dla klientów, informujemy, iż Carrefour Polska również ograniczy współpracę z tym dostawcą na krajowym rynku - wyjaśnia nam biuro prasowe Carrefour Polska.

Firma nie precyzuje, o jakich produktach mowa. W Polsce PepsiCo. oferuje nie tylko gamę napojów gazowanych, ale także słone przekąski.

Wiadomo powszechnie, że w segmencie napojów kluczowe pozycje mają PepsiCo. i Coca Cola, które rywalizują ze sobą mocno, także na poziom cen i dedykowanych konkretnym detalistom promocji. Z badania indeks cen detalicznych UCE Research i Uczelni WSB Merito wynika, że w październiku 2022 r. średnia cena detaliczna Pepsi 1 litr wynosiła 5,77 zł, zaś taka sama Coca Cola kosztowała 5,93 zł. W tym roku produkt Pepsi zdrożał do 5,99 zł, a konkurencyjny do 6,47 zł. To jednak średnia dla rynku handlu nowoczesnego, w poszczególnych sieciach sytuacja może być zupełnie różna.

Jak mówi nam jeden z branżowych ekspertów, latami cenowo korzystniej wypadała Coca Cola, ale w pewnym momencie ceny w zasadzie się wyrównały, a różnice powodowały jednak określone oferty promocyjne. Do tego mniejsze sklepy od dyskontów poczynając koncentrują się zazwyczaj na ofercie jednej z tych marek, ponieważ na szerokie portfolio obydwu po prostu nie ma miejsca. - Tu może tkwić źródło konfliktu, Carrefour to nie tylko ogromne hipermarkety, gdzie mieści się wszystko, ale zwłaszcza sklepy osiedlowe, gdzie o miejsce na półce trudniej. Stąd walka na atrakcyjne promocje jest mocniejsza - przyznaje jeden z konkurentów.