Producenci słodyczy już zacierają ręce przed Halloween. Mars szykuje nowości

– Wiele z tych spraw zajmuje nam dwa lata, by opracować i rozwinąć ofertę oraz wprowadzić nowe produkty na rynek. Więc to, czym zajmujemy się od 2021 roku, zaczynacie widzieć w 2023 roku – powiedział Tim LeBel w rozmowie z CNBC.

Najgorętszy etap planowania z kolei zaczyna się teraz – na dwa-trzy tygodnie przed Halloween. Wtedy, jak zaznaczył LeBel, po raz kolejny siada do stołu z detalistami, by ustalić ilości danych słodyczy, które trafią w Halloween do obrotu, i określić, które trendy już są nieaktualne. Jedną z tegorocznych nowości koncernu Mars mają być Skittles Shriekers – w każdym opakowaniu mają znaleźć się klasyczne drażetki wraz z kilkoma kwaśnymi, których nie będzie można odróżnić od reszty. Ma to zapewnić nowe doznania podniebienia, ale też rozrywkę dla dzieci bawiących się w „cukierek albo psikus”.