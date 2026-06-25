Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 24 na 25 czerwca:

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Ukraińskie drony nadal nękają Rosję

W nocy Ukraińcy przeprowadzili udany atak na skład paliw w Kraju Krasnodarskim, znajdujący się w rejonie krasnoarmiejskim – poinformował stojący na czele lokalnych władz Aleksandr Charitonow.

„W wyniku spadnięcia szczątków drona doszło do pożaru w połtawskim składzie paliw. Pracownicy służb ratunkowych pracują na miejscu” - napisał w komunikatorze Max.

Z wstępnych informacji wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał. W związku z atakiem zamknięto drogę z wsi Połtawskaja, w której znajduje się skłąd paliw, do wsi Trudobelikowskij.

Zaatakowany skład paliw – jak czytamy w kanale Astra – jest bazą paliwową dla części Kraju Krasnodarskiego i Republiki Adygei. Na terenie składu znajduje się blisko 30 zbiorników z paliwem.

Z kolei mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował o dwóch dronach strąconych na podejściach do rosyjskiej stolicy.

Potężne trzęsienia ziemi w Wenezueli

Wenezuelę nawiedziły wieczorem 24 czerwca czasu lokalnego dwa potężne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5. Amerykańscy naukowcy z Amerykańskiej Służby Geologicznej (USGS) uważają, że mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi, a być może jest nawet ok. 100 tysięcy ofiar.

Epicentrum pierwszego trzęsienia ziemi miało znajdować się u wybrzeża Wenezueli, ok. 168 km od Caracas. Hipocentrum znajdowało się na głębokości 22 km. W przypadku drugiego trzęsienia ziemi hipocentrum znajdowało się na głębokości 10 km. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi, które nawiedziło Wenezuelę od ponad 100 lat. Ziemia zaczęła się trząść ok. 18.00 czasu lokalnego.

Władze nie podały jak dotąd bilansu ofiar, ale lokalni urzędnicy i świadkowie informowali o zawalonych budynkach, akcjach ratunkowych i rosnącej liczbie rannych – przekazała agencja Reutera.

W krótkim orędziu do narodu p.o. prezydenta Wenezueli Delcy Rodríguez przyznała, że trzęsienia ziemi wywołały zniszczenia w wielu częściach kraju, ale nie podała żadnych liczb jeśli chodzi o ofiary, ani o zniszczone budynki.

W trzęsieniu ziemi ucierpiało główne lotnisko kraju, międzynarodowy port lotniczy im. Simóna Bolívara - przyznała Rodríguez. Lotnisko zostało zamknięte. Prezydent mówiła też, że zajęcia w szkołach mogą zostać odwołane w najbliższych kilku dniach. - Wzywamy mieszkańców do zachowania spokoju. Apelujemy o jedność - mówiła.

Rodríguez wezwała też wszystkich pracowników ochrony zdrowia, aby stawili się w szpitalach, by pomagać ofiarom kataklizmu. W kraju wprowadzono stan wyjątkowy.

Donald Trump krytykuje NATO, ale chwali Polskę

Podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Białym Domu Donald Trump zapowiedział, że przyjedzie do Turcji na szczyt NATO, ale zrobi to tylko z szacunku do prezydenta tego kraju Recepa Tayyipa Erdoğana.

Prezydent USA po raz kolejny wyraził rozczarowanie wieloma sojusznikami z NATO. Byłem rozczarowany. - Byłem rozczarowany Włochami. Byłem rozczarowany Wielką Brytanią (...) byliśmy rozczarowani Niemcami i Francją. Jesteśmy rozczarowani przede wszystkim Hiszpanią, to jest horror - mówił.

– Chcę tylko lojalności. Wiesz, jesteśmy im tak lojalni, że zawsze dla nich walczymy. Mamy tysiące żołnierzy w całej Europie. W Niemczech mamy 50 tys. żołnierzy, a potem mówisz do nich: daj nam małego buziaka. Nie chcemy wiele, a oni mówią, że nie, nie damy rady – stwierdził też amerykański prezydent. – Ale powiem, że Polska była bardzo dobra. Poparłem go (Karola Nawrockiego), a on wygrał – zaznaczył, nawiązując do wsparcia, jakiego udzielił przed wyborami prezydenckimi Nawrockiemu.

Trump twierdził, że dzięki jego poparciu Nawrocki wygrał. Przywołał też przykład Abelardo de la Esprielli, który w ostatnią niedzielę wygrał wybory prezydenckie w Kolumbii. – Był numerem 10. Poparłem go. W ogóle nie lubiłem człowieka, który był prezydentem i poparłem go – mówił Trump, odnosząc się najprawdopodobniej do de la Esprielli, ponieważ prezydentem, którego „w ogóle nie lubił”, był Gustavo Petro, lewicowy prezydent Kolumbii. – Był fighterem, wielkim fighterem, dobrym fighterem. (...) Mówią, że to była największa sensacja od 50 lat w ważnych wyborach w Europie – dodał już w kontekście Nawrockiego.

Z kolei ambasador USA przy NATO USA przy NATO Matthew Whitaker przyznał, że nadal nie ustalono szczegółów dotyczących zapowiedzianego przez Donald Trumpa wysłania dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych do Polski.

Znamy kolejnych uczestników 1/16 finału mundialu

Meksyk wygrał grupę A, a Brazylia grupę C – w ostatnich meczach fazy grupowej Meksykanie pokonali 3:0 Czechów, a Brazylia w takim samym stosunku pokonała Szkocję. Niespodziewanie awans do fazy pucharowej zapewniła sobie Republika Południowej Afryki, która wygrała 1:0 z faworyzowaną Koreą Południową, spychając ją na trzecie miejsce. Korea Południowa może jeszcze liczyć na udział w fazie grupowej, ale musi czekać na wyniki w innych grupach, podobnie jak Szkoci. Awans do 1/16 finału mundialu zapewniło też sobie Maroko wygrywając 4:2 z Haiti.