Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 16 na 17 kwietnia:

Reklama Reklama

Premier Ukrainy Julia Swirydenko twierdzi, że sekretarz skarbu USA Scott Bessent jest przychylny Ukrainie

W rozmowie z agencją Reutera po wizycie w USA ukraińska premier Julia Swirydenko mówiła, że jest podniesiona na duchu rozmowami z sekretarzem skarbu USA Scottem Bessentem, którego przekonywała, że sankcje wobec Rosji nałożone na ten kraj za wywołanie wojny nie powinny być osłabiane. Swirydenko podkreśliła, że Bessent okazał wsparcie stawiającej czoło rosyjskiej agresji Ukrainie.

- Sądzę, że sekretarz Bessent stoi po stronie Ukrainy – powiedziała ukraińska premier, która w czasie wizyty w USA udzieliła wywiadu jedynie agencji Reutera. - To była przyjazna dyskusja, on (Bessent) okazał duże wsparcie – dodała.

- Sądzę, że wszyscy nasi rozmówcy w USA rozumieją doskonale, że unikanie obchodzenia sankcji przez Rosję i wzmocnienie sankcji są bardzo istotnym środkiem, po który należy sięgnąć, aby osłabić Rosję – mówiła Swirydenko.

Premier Ukrainy podkreśliła, że marzy o końcu wojny, ale takim, któremu będą towarzyszyć „właściwe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy” oraz plan odbudowy kraju stwarzający szansę Ukraińcom, by „żyli życiem, na jakie zasługują” za swoją walkę z rosyjskim agresorem.

Swirydenko mówiła też, że więzi między USA a Ukrainą pogłębiły się w ciągu ostatniego roku. Po dwóch dniach rozmów w Waszyngtonie ukraińska premier – jak stwierdziła – ma poczucie, że w USA wszyscy wspierają Ukrainę. - Moje pierwsze wrażenie po dwóch dniach (rozmów) jest takie, że to się zmieniło – przyznała.

Ukraińska premier wyraziła też nadzieję, że zmiana władzy na Węgrzech i odsunięcie od władzy Viktora Orbána umożliwi odblokowanie 90 mld pożyczki dla Ukrainy, a także przyjęcie 20. pakietu sankcji wobec Rosji.

Ukraińskie drony zakłóciły działanie lotniska w Petersburgu

W nocy doszło do ataku ukraińskich dronów na obwód leningradzki. Gubernator tego obwodu, Aleksandr Drozdenko poinformował, że w czasie odpierania ataku strącono cztery drony. W związku z atakiem doszło do zawieszenia działania lotniska Petersburg-Pułkowo – co najmniej pięć samolotów nie mogło na nim wylądować.

Z kolei Rosjanie zaatakowali w nocy obiekty infrastruktury krytycznej w Czernihowie. W efekcie 6 tys. odbiorców w mieście zostało pozbawionych dostępu do prądu. Stojący na czele miejskich władz Dmytro Bryżynskij poinformował, że w wyniku ataku w mieście wybuchły pożary. Lokalna spółka energetyczna informuje o uszkodzeniu elektrowni.

Bejrut świętuje zawieszenie broni w wojnie Izraela z Hezbollahem

O północy weszło w życie 10-dniowe zawieszenie broni w Libanie, ogłoszone wcześniej przez Donalda Trumpa. W Bejrucie rozległy się strzały na wiwat, ale już nad ranem libańska armia informowała, że Izrael narusza zasady zawieszenia broni, nadal ostrzeliwując wioski na południu Libanu. Tymczasem Hezbollah wydał oświadczenie opisujące jego działania militarne 16 kwietnia. Z oświadczenia tego wynika, że działania te zostały zakończone o 23.50, 10 minut przed wejściem w życie zawieszenia broni.

Donald Trump zapowiedział, że w ciągu tygodnia-dwóch w Białym Domu może dojść do spotkania premiera Izraela Beniamina Netanjahu i prezydenta Libanu Josepha Aouna. Wyraził też nadzieję, że w czasie obowiązywania zawieszenia broni Hezbollah będzie zachowywał się „właściwie i odpowiedzialnie”.