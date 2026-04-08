



Reklama Reklama

Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 6 na 7 kwietnia:

USA i Iran zgodziły się na 14-dniowe zawieszenie broni

W nocy z 7 na 8 kwietnia mijał termin ultimatum przedstawionego przez Donalda Trumpa Iranowi. Prezydent USA groził, że gdyby do 8 kwietnia do godziny 2.00 (czasu polskiego) Iran nie odblokował Cieśniny Ormuz, wówczas Stany Zjednoczone miały uderzyć w irańską infrastrukturę krytyczną – elektrownie i mosty. Iran groził atakami odwetowymi na infrastrukturę krytyczną państw regionu – oprócz elektrowni również m.in. na stacje odsalania wody.

Na około godzinę przed upływem terminu ultimatum Donald Trump poinformował, że po negocjacjach, w których mediatorem był Pakistan, USA zgodziły się przedłużyć termin ultimatum o dwa tygodnie. W tym czasie obowiązywać ma zawieszenie broni między USA a Iranem, a 10 kwietnia w Islamabadzie rozpoczną się rozmowy, których celem ma być osiągnięcie porozumienia przynoszącego trwały pokój. Podstawą do negocjacji ma być 10-punktowy plan opracowany przez Iran. Trump twierdzi, że USA i Iran porozumiały się co do większości punktów spornych, a USA osiągnęły „wszystkie cele wojskowe a nawet więcej” w czasie działań przeciw Iranowi.

Stroną porozumienia o zawieszeniu broni jest również Izrael, który zastrzegł jednak, że – wbrew pierwotnym doniesieniom – zawieszenie broni nie obejmuje Libanu.

Cieśnina Ormuz zostanie odblokowana na 14 dni

Elementem porozumienia ws. zawieszenia broni jest odblokowanie na 14 dni Cieśniny Ormuz dla statków transportujących ropę i gaz LNG z Bliskiego Wschodu. Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi poinformował, że tranzyt przez Cieśninę będzie odbywał się w koordynacji z irańską armią i „przy uwzględnieniu istniejących ograniczeń”. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Iran i Oman będą mogły pobierać opłaty za tranzyt przez wody Cieśniny (przed wybuchem wojny był darmowy), a Iran przeznaczy te środki na odbudowę kraju zniszczonego w izraelsko-amerykańskich atakach.

Pojawienie się informacji o zawieszeniu broni między USA a Iranem oraz o otwarciu Cieśniny Ormuz wywołało gwałtowny spadek cen ropy na giełdach. Cena za baryłkę spadła poniżej 100 dolarów. Cena ropy Brent spadła o 13,6 proc. (o 14,84 dol.) i osiągnęła poziom 94,43 dolary , a cena ropy WTI – o 14,3 proc. (o 16,13 dol.) i osiągnęła poziom 96,82 dol. (stan na 2.30).

Korea Północna wystrzeliła rakiety

Południowokoreańska armia poinformowała, że 8 kwietnia doszło do próby rakietowej przeprowadzonej przez Koreę Północną. Pjongjang miał wystrzelić liczne pociski balistyczne krótkiego zasięgu w stronę Morza Wschodniego.

Pociski zostały wystrzelone ok. 8.50 rano czasu lokalnego (1.50 w Polsce) z rejonu miasta Wonson. Pociski przeleciały ok. 240 km. Była to czwarta, potwierdzona przez Seul próba rakietowa z użyciem pocisków balistycznych, przeprowadzona przez Koreę Północną od początku roku. Poprzednia taka próba miała miejsce 14 marca.

Do próby rakietowej doszło dzień po tym, jak z rejonu Pjongjangu wystrzelono niezidentyfikowany pocisk. Pocisk miał spaść wkrótce po wystrzeleniu, co wskazywałoby na to, że tamta próba rakietowa okazała się nieudana. USA i Korea Południowa analizują obecnie, jakiego rodzaju broń mogła być wówczas testowana.

Najnowsza próba rakietowa miała miejsce po tym, jak prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung w czasie posiedzenia swojego gabinetu wyraził żal w związku z działaniami osób, które były operatorami dronów wlatujących nad terytorium Korei Północnej.

W odpowiedzi na te słowa siostra Kim Dzong Una, Kim Jo Dzong wydała oświadczenie, w którym określiła Lee mianem człowieka „szczerego i otwartego”. Jednocześnie ostrzegła Seul przed „lekkomyślnymi prowokacjami”.