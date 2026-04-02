Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 1 na 2 kwietnia:

Donald Trump w orędziu do Amerykanów znów grozi atakiem na irańskie elektrownie

W wygłoszonym 1 kwietnia o godzinie 21.00 czasu wschodniego (w Polsce był już 2 kwietnia, godzina 3.00) orędziu Donald Trump przekonywał, że USA są bliskie realizacji strategicznych celów, jakie postawiły sobie w związku z wojną z Iranem, ale zapowiedział jednocześnie kontynuowanie ataków na Iran przez 2-3 tygodnie. Z wystąpienia Trumpa wynika, że USA świadomie nie atakują irańskich instalacji naftowych, ale prezydent USA ponownie zagroził atakiem na irańskie elektrownie, jeśli Teheran nie będzie chciał zawrzeć z USA porozumienia.

W kontekście Cieśniny Ormuz Trump mówił, że odblokowaniem jej powinni zająć się sojusznicy USA, którzy korzystają z ropy transportowanej tym szlakiem. Jednocześnie zaapelował o kupowanie ropy w Stanach Zjednoczonych. Prezydent USA zapewnił też, że jego kraj nie rozpoczął wojny z Iranem, by przejąć kontrolę nad zasobami tego kraju, ale po to, by pomóc sojusznikom.

Po wystąpieniu Trumpa cena ropy wzrosła o ok. 5 proc., a indeksy azjatyckich giełd zaczęły spadać co wskazuje na to, że inwestorzy uznali, iż słowa prezydenta USA nie zwiastują szybkiego zakończenia wojny.

Misja Artemis 2: Ludzkość wraca na Księżyc

O godzinie 00.35 czasu polskiego czworo astronautów - Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch (wszyscy z NASA) oraz astronauta CSA z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej Jeremy Hansen - na pokładzie statku kosmicznego Orion wystartowało z Centrum Kosmicznego im. Kennedy’ego na Florydzie w kierunku Księżyca. Ich misja jest przygotowaniem do powrotu ludzkości na Księżyc. W ramach rozpoczętej właśnie misji czworo astronautów oddali się od Ziemi na ok. 400 tys. km i wejdzie na orbitę Księżyca.

Misja Artemis II

Misja będzie trwała 10 dni. W jej trakcie astronauci będą pracować w ciasnej kapsule Orion, która ma około pięć metrów szerokości i trzy metry wysokości. Załoga ma przejść liczne testy medyczne, przetestowane zostaną też m.in. systemy podtrzymywania życia w warunkach promieniowania wyższego od panującego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Powodzenie misji będzie ważnym etapem na drodze do realizacji programu Artemis, w ramach którego USA chcą ponownie wysłać astronautów na Księżyc, a docelowo doprowadzić do stałej obecności ludzi na powierzchni naturalnego satelity Ziemi.

Ostatni załogowy lot na Księżyc – w ramach programu Apollo – odbył się w 1972 roku (misja Apollo 17). Od tego czasu żaden człowiek nie stanął na powierzchni Księżyca, ani nawet nie znalazł się na jego orbicie.

Nocny atak Rosjan na Charków

W nocy Rosjanie dwukrotnie atakowali z powietrza Charków. W pierwszym ataku, do którego doszło wieczorem 1 kwietnia, dron uderzył w blok mieszkalny w rejonie szewczenkowskim uszkadzając budynek i raniąc dwie osoby.

Do drugiego ataku na Charków doszło w nocy – celem ataku był rejon kijowski miasta. Ihor Terechow, mer Charkowa poinformował, że w wyniku ataku doszło do pożaru. Wcześniej w mieście ogłoszono alarm powietrzny w związku ze zbliżającymi się do Charkowa dronami. Charków to drugie największe, po Kijowie, ukraińskie miasto.

Nad ranem doszło do trzeciego ataku powietrznego na Iran w wyniku którego w rejonie kijowskim w płomieniach stanęły samochody – poinformował Terechow.

Troje dzieci rannych w ataku rakietowym Iranu na Izrael

Izraelskie służby ratunkowe poinformowały, że w nocnym ataku rakietowym Iranu na Izrael szkło z rozbitych szyb w oknach raniło troje dzieci – jedno miało 12 lat, a dwoje – 7 miesięcy. W ataku na Bene Berak, miasto położone w dystrykcie Tel Awiwu, ranny został również 24-latek.

Trzęsienie ziemi w Indonezji: Jedna osoba nie żyje

Nad ranem (czasu lokalnego, w nocy z 1 na 2 kwietnia) Indonezję nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4, którego epicentrum znajdowało się na północny zachód od wyspy Ternate. Wstrząs uszkodził budynki i wywołał niewielkie fale tsunami. W wyniku trzęsienia ziemi, którego hipocentrum znajdowało się na głębokości 35 km śmierć poniosła jedna osoba.

Silne wstrząsy były odczuwalne przez 10-20 sekund były odczuwane w mieście Bitung w północno-wschodniej części wyspy Sulawesi. Ofiara śmiertelna wstrząsów to 70-letnia mieszkanka Sulawesi.