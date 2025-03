Prawie połowa (44 proc.) polskich małych i średnich przedsiębiorstw deklaruje, że korzystała z leasingu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (badanie Komisji Europejskiej SAFE 2024). To najwyższy wynik w Unii Europejskiej. Warto pamiętać, że MŚP generują ponad 45 proc. Produktu Krajowego Brutto (PKB) Polski. W takich firmach w 2023 roku było zatrudnionych prawie 7 milionów osób. Wpływ tego sektora na polską gospodarkę jest więc ogromny.

Jak podają dane GUS z 2023 roku, w Polsce z leasingu korzystało ponad milion klientów i ta liczba rośnie. Główny wpływ ma na to wzrost gospodarczy. Według danych Eurostatu polski PKB w IV kwartale 2024 r. urósł w porównaniu do poprzedniego kwartału o 1,3 proc. Dało nam to piąte miejsce spośród badanych krajów UE. A gdy rośnie konsumpcja i popyt, ma to przełożenie na inwestycje przedsiębiorców. To z kolei oznacza wzrost finansowania udzielanego przez firmy leasingowe na zakup m.in. pojazdów, maszyn i urządzeń.

Kluczowymi wyzwaniami, przed którymi staje branża leasingowa w 2025 roku, stają się cyfryzacja usług i automatyzacja procesów. Ułatwić to może wprowadzenie zmiany w prawie, o której branża leasingowa mówi od dawna – chodzi o możliwości zawierania umów online. To ułatwienie jest coraz bliżej, bowiem zapisy zezwalające na takie rozwiązanie znajdują się w przyjętym już przez Radę Ministrów, a przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, pakiecie deregulacji. Teraz projekt trafi do Sejmu, a nowe rozwiązania mają wejść w życie już 1 maja 2025 roku.

Jest w czym wybierać

Wzrost polskiego rynku leasingu napędzają pojazdy. Największy udział mają te lekkie (osobowe i o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony), których wartość w 2024 roku wyniosła 60,4 mld zł. To o 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Według danych Związku Polskiego Leasingu w ubiegłym roku wartość finansowania udzielonego przez firmy leasingowe w Polsce wyniosła 110,5 mld zł, z czego 54,7 proc. stanowiły właśnie pojazdy lekkie.

Wybór odpowiedniego auta zależy od specyfiki działalności firmy, jej potrzeb transportowych oraz budżetu, który przeznacza na flotę pojazdów.

W zestawieniach preferencji kupujących auta, na podstawie danych o rejestracji samochodów przygotowywanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, niezmiennie co roku znajdujemy te same marki: Toyota, Volkswagen czy Skoda. Popularność tych marek i ich modeli może wynikać z trwałości czy dostępności części zamiennych, co przekłada się na niższe koszty utrzymania i eksploatacji, a także przystępnych cen.

Z kolei w segmencie premium największym powodzeniem cieszą się BMW, Mercedes-Benz i Audi, głównie ze względu na prestiż i wysoki standard wyposażenia.

Przybywa też używanych aut sprowadzanych z zagranicy. Jak pokazują statystyki SAMAR w 2024 roku zarejestrowano w Polsce 967 tys. używanych samochodów sprowadzonych z zagranicy, co oznacza wzrost o 20,1 proc. do roku 2023.

Korzystniejsze przepisy

Za oczekiwaniami przedsiębiorców podążają długo oczekiwane zmiany w przepisach. Od 1 stycznia 2025 roku nie ma już obowiązku naliczania składki zdrowotnej przy sprzedaży środków trwałych, w tym samochodów poleasingowych. To uproszczenie rozliczenia i większa opłacalność finansowania auta leasingiem.

Dotychczas przedsiębiorcy musieli płacić 9 proc. składki zdrowotnej od dochodu z takiej transakcji. Było to szczególnie uciążliwe dla firm w przypadku aut, które po wykupie trafiały na rynek wtórny. Oznaczało to dodatkowe koszty, które obniżały realny zysk ze sprzedaży pojazdu. Od 2025 roku składka zdrowotna została zniesiona, co oznacza, że sprzedaż takich aut może się stać bardziej opłacalna.

Nie bez znaczenia dla leasingobiorców jest też program „NaszEauto”. Jeśli przedsiębiorca chce kupić nowe auto elektryczne, które nie było wcześniej zarejestrowane i ma przebieg nie większy niż 6 000 km, może skorzystać właśnie z tego programu. Od lutego tego roku osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może liczyć na 30 tys. zł bazowej kwoty wsparcia oraz bonus na łącznie 10 tys. zł. ©℗

