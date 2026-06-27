Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, który miał dopuścić się szeregu nieprawidłowości i zarobić w ciągu roku ok. 1,6 mln zł, pozywa posła PiS Mariusza Krystiana. Jak przekazał w rozmowie z „Faktem” pełnomocnik lekarza mec. Jacek Dubois, ma to związek z nagraniem, które polityk Prawa i Sprawiedliwości opublikował w mediach społecznościowych. Nagranie już zniknęło z sieci, ale pozew, jak przekonuje mec. Dubois, jest już w przygotowaniu.

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„Mengele Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej”. Dawid Kacprzyk pozywa posła PiS

Chodzi o nagranie, które poseł Krystian opublikował na swoim koncie w serwisie X (Twitter) 25 czerwca. Odnosił się w nim do afery wokół Szpitala Południowego, której głównym bohaterem jest Dawid Kacprzyk, lekarz anestezjolog w trakcie specjalizacji, któremu zarzuca się m.in. nieprawidłowości, błędy medyczne czy wyprowadzanie pieniędzy ze Szpitala za pomocą fałszywych faktur. Z doniesień medialnych wynika również, że w Szpitalu miało dochodzić do śmierci pacjentów w wyniku błędów medycznych, rzekomo także ze strony samego Kacprzyka.

„W tym szpitalu działał dr Mengele Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej” – powiedział w nagraniu poseł Kacprzyk. Za jego plecami znajdował się wówczas właśnie Szpital Południowy, zaś post podpisany był: „Tu pracuje Doktor Mengele Koalicji Obywatelskiej”.

Post zniknął z internetu, a poseł Krystian opublikował oświadczenie, w którym przeprasza „za zbyt emocjonalne słowa”.

„Moje słowa były reakcją na ogromną bierność organów państwa w wyjaśnieniu tej sprawy. Wywołane były także emocjami związanymi z atakiem medialno-politycznym na lekarza, który odważył się ujawnić całą sprawę” – napisał poseł Krystian. Jak dodał, jego słowa „odnosiły się do sytuacji, która miała mieć miejsce w tym szpitalu, a nie konkretnych osób”. Polityk otrzymał już upomnienie ze strony władz klubu poselskiego PiS, które przyjął „z pokorą”.

Afera wokół Szpitala Południowego trwa. Mec. Dubois: Będzie akt oskarżenia

W rozmowie z „Faktem” pełnomocnik Dawida Kacprzyka mec. Jacek Dubois zapowiedział już jednak wejście na drogę prawną w tej sprawie.

– Będzie akt oskarżenia – mówi w „Fakcie” obrońca lekarza mec. Jacek Dubois. – Pozew jest w przygotowaniu i w przyszłym tygodniu akt oskarżenia znajdzie się w sądzie. Oczywiście z wnioskiem o uchylenie immunitetu poselskiego – dodaje.

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Jak stwierdził mec. Dubois w kontekście przeprosin ze strony polityka, „każde rozsądne zachowanie jest brane pod uwagę”. Zaznaczył wówczas, że nie dostrzega na razie takich inicjatyw – oświadczenie posła Krystiana pojawiło się bowiem później. Pełnomocnik lekarza był również pytany o fakt, że w nagraniu nie pada nazwisko Kacprzyka.

– Kontekst wypowiedzi jest raczej niepozostawiający wątpliwości – stwierdził prawnik.

„Pana posła niestety poniosło”. PiS reaguje na słowa dot. Szpitala Południowego

„Pana posła niestety poniosło, a popełniony przez niego wpis odciąga uwagę od patologii, których PO rzeczywiście dopuszczała się w Warszawie. To nie jest stanowisko partii. Fałszowanie dokumentacji medycznej, badania bez kolejki dla polityków z kliki PO, fikcyjne zatrudnienia i złodziejstwo to przekręty, w których uczestniczyli politycy PO. Pan poseł otrzymał upomnienie” – przekazał w rozmowie z „Faktem” Rafał Bochenek.