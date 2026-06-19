„Właśnie podpisałem 6 ustaw, które za chwilę staną się elementem systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej” – poinformował prezydent Karol Nawrocki we wpisie na swoim koncie w serwisie X (Twitter).



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„Konsekwentnie podpisuję te ustawy, które stanowią dobre prawo i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków” – napisał Nawrocki. Podkreślił przy tym, że dotychczas złożył podpisy pod 229 ustawami, a zawetował ich 37. Zaznaczył przy tym, że oznacza to, iż jak na razie ponad 85 proc. ustaw zyskało jego akceptację.

Sześć podpisów Karola Nawrockiego pod ustawami. Wśród nich dwie nowelizacje Ordynacji podatkowej

Pierwszy z podpisanych podpisów to nowelizacja Ordynacji podatkowej.

„Celem nowelizacji Ordynacji podatkowej jest, by interpretacje podatkowe wydawane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a dotyczące podatków lokalnych, były publikowane w jednej ogólnopolskiej bazie – czyli w prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową systemie Informacji Celno-Skarbowej Eureka. Dzięki temu – według autorów tej regulacji – podatnicy z całej Polski będą mogli łatwo sprawdzić, jak samorządy stosują przepisy dotyczące podatków i opłat” – poinformowała Polska Agencja Prasowa. „Dotychczas interpretacje w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego czy opłat lokalnych były publikowane oddzielnie w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych gmin. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia” – czytamy.

Druga nowelizacja Ordynacji podatkowej zakłada, jak stwierdził prezydent, uproszczenie w rozliczaniu podatków.

„Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zawiera przepisy, mające na celu likwidację obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR) oraz w zakresie podatku VAT i akcyzowego, czego nie wymagają obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa unijnego. Porządkuje też przepisy i ogranicza częstotliwość składania formularzy MDR” – informuje PAP. – „Nowelizacja zakłada uproszczenie trybu korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających i zwiększenie wysokości korekty z kwoty 5 tys. do 10 tys. zł. Podniesiona zostaje także do 5 tys. zł z 1 tys. zł kwota podatku, którą będzie mogła zapłacić osoba trzecia” – czytamy.

Kolejne dwie ustawy dotyczyły utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej. Zmieniona została także ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

Anty-SLAPP z podpisem prezydenta. Karol Nawrocki podpisał ustawę „chroniącą Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej”

Szósta ustawa, którą podpisał Nawrocki, dotyczy szczególnych środków ochrony w postępowaniu cywilnym osób uczestniczących w debacie publicznej.

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„Celem ustawy jest wprowadzenie do systemu prawa regulacji, która zapewni ochronę osób uczestniczących w debacie publicznej przed dochodzonymi w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych roszczeniami zmierzającymi wyłącznie lub głównie do stłumienia, ograniczenia, zakłócenia tej debaty lub szykanowania za udział w niej, a także przed czynnościami procesowymi stanowiącymi nadużycie prawa procesowego” – czytamy w informacji na stronie Kancelarii Prezydenta RP.

Ustawa, potocznie zwana anty-SLAPP, o której pisaliśmy już na łamach rp.pl, wprowadza prawną definicję „debaty publicznej”. Jej założenia mają chronić osoby uczestniczące w debacie publicznej (m.in. dziennikarzy) przed powództwami nastawionymi na uciszenie i zastraszenie, czyli tzw. SLAPP (z ang. Strategic Lawsuit Against Public Participation).

„Ustawa ma gwarantować wolność wypowiedzi w ramach debaty publicznej w takich kwestiach jak prawa podstawowe, zdrowie, bezpieczeństwo, klimat, działania osób publicznych, postępowanie przed organami stanowiącymi prawo, ochrona wartości konstytucyjnych” – informuje PAP. – „Ma dawać realne narzędzia sądom, które będą mogły zareagować, jeśli pozew ma charakter SLAPP. Sąd będzie mógł też nałożyć na autora pozwu kaucję na poczet przyszłych kosztów sądowych w wysokości odpowiadającej zwrotowi spodziewanych kosztów procesu. W ustawie zapisano możliwość oddalenia powództwa bezzasadnego (sąd będzie miał na to trzy miesiące). Zostanie uznane za bezzasadne, jeśli sąd oceni, że zmierza do stłumienia, ograniczenia lub zakłócenia debaty publicznej lub szykanowania za udział w niej” – czytamy.

Ponadto, jak informuje PAP, sąd będzie mógł także „oddalić pozew, gdy zauważy wykorzystywanie przez powoda przewagi finansowej lub wpływów politycznych albo gdy stwierdzi, że pozew jest skierowany przeciw osobie fizycznej, a nie instytucji, w której imieniu pozwany działa. A także jeśli uzna, że autor pozwu uporczywie unika pozasądowego sposobu rozwiązania sporu”.