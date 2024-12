– Nie mam żadnej wątpliwości, że te wierzytelności są istniejące i wymagalne. Mówiąc wprost, szukaliśmy jakiejkolwiek możliwości przecięcia tego węzła gordyjskiego i doprowadzenia do czegokolwiek, co pozwoli zamknąć tę chorą historię. Ta upadłość to jedyne, co było wykonalne. Przed złożeniem wniosku skonsultowaliśmy ten pomysł ze wszystkimi interesariuszami, obligatariuszami detalicznymi i ich przedstawicielami, z Mennicą Polską i Radziwiłłami (ostatecznie Radziwiłłowie też złożyli zażalenie na postanowienie o upadłości – przyp. red.). Wszyscy poparli tę inicjatywę jako narzędzie pozwalające na upłynnienie tych aktywów i rozliczenie się długów z tej spółki – mówi Marcin Leja, prezes CVI.

Mennica Legacy Tower. Co z wykupem obligacji?

Jak dodaje Łukasz Orłowski, upadłość GGH PF3 umożliwi nie tylko spłatę wymagalnego zadłużenia spółki, ale także umożliwi spłatę m.in. zadłużenia zaciągniętego przez p. Cezarego Jarząbka, działającego w imieniu trzech spółek będących akcjonariuszami GGH PF3 z tytułu obligacji objętych przez ponad 600 osób fizycznych. Emisja obligacji posłużyła do współfinansowania budowy wieżowca MLT. Choć termin ich wykupu dawno minął, to do tej pory nie zostały one spłacone. Prawnicy reprezentujący Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy liczą na to, że spieniężenie aktywów przez syndyka w ramach upadłości spółki GGH PF3 pozwoli na realizację prawomocnych już układów w spółkach Golub Gethouse MLT, GGH MLT i MLT GGH, będących akcjonariuszami GGP F3, które przewidują spłatę obligatariuszy.

Innego zdania jest Cezary Jarząbek. Jego zdaniem sprzedaż aktywów w ramach postępowania upadłościowego zawsze będzie niższa niż transakcja dokonana na wolnym rynku.

– W każdym razie nie mam wątpliwości, że dojdzie do uchylenia postępowania upadłościowego, bo tylko wierzyciel może zgłosić wniosek o upadłość – przypomina Jarząbek, który w międzyczasie złożył zawiadomienie do prokuratury. Wskazuje w nim, że wierzytelność Katarzyny Gawędy została wykreowana dla potrzeby zainicjowania postępowania upadłościowego, którego celem nie była ochrona wierzycieli spółki GGH PF3, lecz przejęcie kontroli nad MLT.